B'nai B'rith rechazó comunicado del FA sobre conflicto: "Presenta hechos distorsionados"

La organización judía B'nai B'rith Uruguay emitió un comunicado tras la pronunciación de la Mesa Política del Frente Amplio respecto conflicto israelí palestino. "Presenta hechos distorsionados y por omisión, apoya a quien no nombra", aseguró la organización.

"El actual conflicto fue provocado por los desalojos intempestivos, llevados a cabo por el gobierno de Israel, de familias palestinas en Jerusalén Este y la demolición de sus hogares", indicó el partido en un comunicado difundido ayer viernes.



El Frente Amplio consideró que "las manifestaciones en contra de esta medida unilateral han sido respondidas por parte del gobierno israelí de forma violenta e inaceptable que, bajo el pretexto de la defensa de su seguridad, busca imponerse ante el pueblo palestino".



Al respecto, B'nai B'rith realizó una serie de puntualizaciones, siendo la primera que "el ataque del grupo terrorista Hamas contra la población civil de Israel no fue un conflicto 'provocado por desalojos y demolición de viviendas en Jerusalem', ni por 'disturbios entre manifestantes lanzando proyectiles a la policía en el Monte del Templo', y tampoco 'la negación sistemática e intencional del derecho de autodeterminación del pueblo palestino', como aseguró la coalición de izquierda.



"No hubo desalojos, ni demoliciones, y sí hay un proceso judicial en marcha. Hubo disturbios como los hubo en el momento que la Mesa Política emitía el comunicado, que nada tienen que ver con una agresión con cohetes hacia población civil. No es cierto que se niegue el derecho a que exista un Estado Palestino. Al revés, es al Estado de Israel que después de 70 años no se le reconoce, en particular, Hamás, el gobierno terrorista que tomó por la fuerza la Franja de Gaza en 2007", agregaron.



Por otra parte, calificaron como un "agravio" la afirmación realizada por el partido respecto a que hubo un "uso desproporcionado de la fuerza por parte del Gobierno de Benjamin Netanyahu".



"En la declaración, se omite decir que el lunes 10 de mayo, días después que el Presidente de la Autoridad Palestina suspendió las elecciones que no se llevan a cabo desde hace 16 años, Hamas decidió lanzar una lluvia de cohetes contra los civiles judíos, árabes, cristianos que estaban en su rutina en las calles de Jerusalem", expresó la organización y, en la misma línea, agregó: "Hamas continuó y lanzó 4.200 cohetes que le proporciona Irán, durante 11 días contra las ciudades de Israel causando muertes de niños y mujeres, cientos de heridos y destrozando sinagogas, escuelas y edificios, y obligando a millones de personas a vivir en refugios contra las armas lanzadas".



B'nai B'rith expresó que "Israel respondió porque es el deber de un Estado defender a sus ciudadanos en cualquier parte del mundo". "Decir que fue un enfrentamiento entre Israel y la Autoridad palestina incita a la confusión y sus consecuencias", finalizaron.

Los enfrentamientos entre Israel y el grupo islamista palestino Hamás dejaron cientos de muertos en once días, obligaron a miles de personas a abandonar sus hogares y destruyeron numerosas infraestructuras clave.



En la noche del jueves 19 de mayo Israel y y el grupo terrorista palestino Hamás anunciaron una tregua bilateral. Al acuerdo de llegó a partir de una propuesta de Egipto, mediador tradicional en los conflictos con Hamás.