"Hasta ahora nadie apareció", dice la kioskera que vendió el 5 de Oro ganador en Maldonado

La Agencia 6 de Maldonado vendió el billete ganador por $ 79.314.443, la cifra acumulada que se jugaba en el Pozo de Oro del Cinco de Oro de ayer miércoles. Los números ganadores fueron 44-46-03-20-26 bolilla extra 39.

La jugada ganadora se realizó en un kiosco ubicado en las calles Ramón Ortíz y Manuel Menéndez, en el barrio Maldonado Nuevo. Allí funciona la sub agencia 77 y Ana Zimmerman, la dueña junto a su marido del kiosco, habló con El País.

La mujer contó que es la primera vez que alguien compra en su comercio una jugada que gana un pozo de oro y que se enteró anoche de que habían sido ellos los que lo habían vendido: "Me enteré anoche a las 23 horas cuando me avisaron de la agencia oficial de que había vendido el 5 de oro" que se llevó la millonaria cifra, señaló.

Contó que a su kiosco llegan "muchos clientes que siempre vienen con los números fijos". Pero sobre la persona que apostó y ganó el pozo de oro, no sabe quién es: "No sé quién es el ganador, no recuerdo porque para el sorteo de ayer se apostó mucho".

Hay vecinos que esta mañana se están acercando al kiosco, que tiene tres años funcionando en el barrio, para preguntar sobre el ganador, pero "hasta ahora nadie apareció", dijo Zimmerman.



El Pozo Revancha con un acumulado histórico de $57.358.917 se vendió en la Agencia 01 y 77 de Montevideo y en la Agencia 08 de Maldonado. Los números sorteados fueron: 22-01-03-25-45.