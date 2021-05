Nació un ternero con dos cabezas en Durazno; "Nos sorprendió", dijo trabajador

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Santiago González, de 21 años, estaba realizando un típico recorrido en el campo donde trabaja. Era viernes de tarde cuando junto con un compañero vieron algo que les llamó la atención: junto a una vaca y con pocas horas de nacido había un ternero de dos cabezas.

"Tiene cuatro ojos y dos bocas, pero el resto del cuerpo es normal, tiene cuatro patas. Nos sorprendió porque nunca habíamos visto un caso de estos así", contó a El País.



El hecho ocurrió en el establecimiento "El Puesto Palma", ubicado en San Jorge, departamento de Durazno. El sábado en la tarde fue la última vez que lo vio y el ternero seguía con vida pero, de acuerdo a lo que le han indicado algunos veterinarios de la zona, es difícil que sobreviva.



"No se puede parar, nosotros intentamos pararlo pero por el peso de la cabeza se cae. Además no puede mamar porque tiene las dos bocas pegadas", explicó. "Pero él es demasiado fuerte, seguía vivo todavía", agregó.



Dentro de todos los veterinarios con los que González habló en los últimos días, uno le comentó que no es la primera vez que ve una situación de este tipo. "Me dijo que le había pasado un caso así pero hace muchos años y que lo trataron con todo. Me dijo que sobreviven algunos días, pero que terminan muriendo porque adentro tienen muchos problemas, además que tienen problemas para respirar".

Ternero con 2 cabezas nació en "El Puesto Palma", San Jorge, Durazno. Santiago González empleado del establecimiento contó en DIALOGO RURAL @Radio_AM1430 @oxfm883 la sorpresa del hallazgo. El ternero estaba con vida y nació sin problemas, pero es casi imposible que pueda vivir pic.twitter.com/pvhkZwuqtH — Alvaro Aguiar (@infoaguiar) May 17, 2021

Por otra parte, también recibió la llamada de integrantes de la Facultad de Veterinaria, quienes informados de la noticia se contactaron para poder ver al animal de cerca.



En diálogo con Oxígeno FM La Paloma, de Radio Durazno, González informó además que la vaca quedó preñada por monta natural y que el ternero de es raza Hereford.



"Ahora quedó con la madre, pero es difícil que se pueda alimentar", agregó y aseguró que en la tarde de este lunes irá al lugar donde lo encontró para verificar su situación.