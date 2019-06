"Los nabos, los ingenuos y los mala leche no se acabarán nunca": la crítica de Read a un senador del MPP

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El senador frenteamplista Charles Carrera fue entrevistado este miércoles en el programa Hora de Cierre de Radio Sarandí. Allí, el exsubsecretario del Ministerio del Interior fue consultado acerca del asesinato el 5 de junio pasado del policía Rogelio Souza cuando trató de detener una rapiña al reparto de bebidas en el que estaba trabajando en ese momento.



“Los empresarios de la bebida tienen que presentar el problema (de la inseguridad) a las autoridades y ahí que pidan colaboración de la Policía. Pero no exponer vidas de trabajadores que no están preparados para tener esa respuesta. No se puede contratar a un funcionario policial para que de tareas de seguridad porque ellos están preparados para trabajar en equipo”, dijo el legislador.



“No sé si Richard Read es empresario o sindicalista”, agregó Carrera en referencia al histórico dirigente sindical de la bebida, que lamentó públicamente la muerte de Souza y comentó que los camiones de reparto cuentan con este tipo de “apoyo” cuando ingresan a trabajar en “zonas rojas” de Montevideo.



“Me parece lamentable que haya sindicalistas que salgan a reconocer el (servicio) 223”, insistió el senador, quien añadió que este servicio –que implica realizar tareas de custodia de forma particular- es “ilegal”.



Una vez culminada la entrevista a Carrera, Read comentó un tweet de Juan Miguel Carzolio –el periodista que la realizó- y comentó: “Los nabos los ingenuos los mala leche y los palos torcidos no se acabarán nunca. No tienen idea pero opinan igual. La FOEB desde hace más d 6 años está detrás del tema d la inseguridad en el reparto. De responsabilidades en el M.I. Ni muuu . ALQLyE”.

Los nabos los ingenuos los mala leche y los palos torcidos no se acabarán nunca. No tienen idea pero opinan igual. La FOEB desde hace más d 6 años está detrás del tema d la inseguridad en el reparto. De responsabilidades en el M.I. Ni muuu . ALQLyE https://t.co/uveAZYnrWl — Unidad y Solidaridad (@RichardRead2014) 12 de junio de 2019

Fernando Ferreira, actual presidente de la Federación de Obreros y Empleados de la Bebida (FOEB), le respondió: “Es muy fácil opinar desconociendo la realidad. Como entregarían los productos? Como llegaría la mercadería a los clientes no solo de nuestra distribución sino de todos los trabajadores q Día a día lo hacen? Solo los trabajadores tenemos el conocimiento de lo cotidiano”.