Murió Pedro Nicolás Baridón, uno de los empresarios principales de los años 90

Falleció ayer de un infarto Pedro Nicolás Baridón, uno de los principales y más ricos empresarios del Uruguay en la década de los 90, quien pese a ser un cultor del bajo perfil tuvo una activa presencia en la vida pública en aquellos años.

Uno de los puntos altos de su exposición pública se produjo mientras presidió la Cámara de Industrias del Uruguay (CIU) entre 1990 y 1992, época en la que el presidente de Uruguay era Luis Alberto Lacalle Herrera (1990-1995).



En aquel entonces Argentina y Brasil estaban a punto de cerrar un acuerdo de integración comercial y el gobierno de Lacalle era partidario de sumarse a la iniciativa, a lo que la CIU con Baridón al frente en principio se opuso. Finalmente la gremial cambió de postura y el gobierno uruguayo, junto al de Paraguay, terminó formando parte de lo que a la postre fue el Mercosur, constituido el 26 de marzo de 1991.



Baridón vendió petróleo a países de la región. En aquella época se aseguraba, sin que eso fuera confirmado, que sus nombres (Pedro Nicolás) eran en honor a los zares rusos debido a que su abuelo había importado crudo de ese país a la región desde principios del siglo XX.



Otro punto alto de la actividad empresarial de Baridón fue la introducción en Uruguay de la telefonía móvil a través de la empresa Movicom -hoy Movistar- en sociedad con la estadounidense Bell South y el grupo Macri de Argentina.

Durante 24 años distribuyó los combustibles y lubricantes de Ancap a través de la empresa Dasa. En 2001 la petrolera estatal retomó la distribución de sus productos a través de Ducsa, lo que generó un fuerte enfrentamiento entre el propio Baridón y el gobierno en la persona del entonces presidente de Ancap Eduardo Ache.

Baridón tuvo participación indirecta en la destitución del entonces vicepresidente del Banco Central del Uruguay, Javier de Haedo. En noviembre de 1991 el funcionario concedió una entrevista al programa En Perspectiva donde atacó al empresario y afirmó que él era como los tampones femeninos, porque estaba en el mejor lugar en el peor momento, ante lo que Lacalle tuvo que despedirlo, aunque hacia el final de su gobierno lo nombró en la dirección de la OPP.



Poco antes Baridón había fustigado al ala más liberal del gobierno blanco asegurando que sus integrantes presuntamente “sabían mucho”, pero no tenían “mostrador”.

El empresario también estuvo en el negocio de los medios de comunicación. Fue accionista del semanario Búsqueda y de Canal 12.



Además, fue miembro de los consejos asesores de la Americas Society/Council of the Americas de Nueva York y del David Rockefeller Center for Latin American Studies de la Universidad de Harvard. Fundó en 1987 en Buenos Aires el primer capítulo binacional de YPO (Young Presidents Organization). Integró por primera vez en 1984 el Directorio de la Cámara de Comercio Uruguay-Estados Unidos y presidió la Alliance Française del Uruguay.