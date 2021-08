Municipio CH propone crear “espacios para jóvenes”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La alcaldesa del Municipio CH, Matilde Antía, le entregó ayer un documento a la intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, que contiene una propuesta para que los jóvenes puedan “realizar sus actividades con música y niveles de ruido por encima de lo normal” en espacios públicos.

El documento, al que accedió El País, menciona que hay tres espacios que cumplen con las características necesarias para que los jóvenes se junten sin molestar a los vecinos. Estos son: la Plaza Trouville, Punta Brava y el espacio de la Rambla Wilson (frente al Club de Golf del Uruguay).



“Necesitamos encontrar espacios públicos (para ellos) hasta tanto se pueda regresar a la ‘vieja normalidad’”, expresa el documento.

La propuesta se da a raíz de los incidentes ocurridos durante los últimos fines de semana en el Parque Villa Biarritz (que se ubica en el Municipio CH), en donde se produjeron aglomeraciones de más de 500 personas. Además, el fin de semana pasado la Policía detuvo a nueve personas por agresiones. Consultada al respecto, Antía dijo a El País que este es “el gran problema” de la localidad porque “los vecinos no pueden dormir y hay varias denuncias por ruidos molestos”.



En concreto, el documento que la alcaldesa le entregó a Cosse detalla que en los tres puntos que podrían funcionar como “lugares seguros” también es necesario “instalar fogones, mejorar la iluminación del espacio y la adquisición, por lo menos transitoria, de baños públicos”.

Según Antía, el “gran desafío” de la propuesta es “hacer que los jóvenes vayan para ahí” y dejen de frecuentar las inmediaciones de Villa Biarritz. “Yo sé porque son personas que tienen mi misma edad y he hablado con varios. Cuando les pregunto cómo hacer que dejen de ir a Villa Biarritz, dicen que no irían a otro lugar porque no quieren pasar frío, entonces eso lo respondemos proponiendo los fogones. Además, si ponemos baños y buena iluminación se hace más atractiva la zona”, explicó.



También se propone colocar “vallado en las inmediaciones del Parque Villa Biarritz entre las 22 y las 6 horas” y así “alentar el traslado de las grandes concentraciones hacia los espacios indicados”.