Municipio CH: alcalde blanco salió a juntar basura con cuadrilla y criticó medidas de Cosse

Andrés Abt, alcalde del Partido Nacional en el Municipio CH, salió este martes junto a una cuadrilla a limpiar el entorno de los contenedores que se encuentran desbordados de basura.

La iniciativa, en principio, irá hasta el 10 de enero. Si la situación no mejora, se analizará continuar. El equipo de trabajo está compuesto por 20 funcionarios del Municipio CH más integrantes del Movimiento Tacurú y de la Dirección Nacional de Apoyo al Liberado (Dinali).

"Armamos cuatro equipos que en dos turnos, desde las 7.00 hasta las 13.00 y desde las 14.00 a las 18.00, recorremos el Municipio. Nos dividimos por zonas y estamos levantando todo lo que está alrededor de los contenedores", explicó Abt a El País.

"Ayer hicimos un relevamiento de toda la zona, viendo un poco la situación con el desborde en Montevideo cómo estaba nuestro municipio. Identificamos unas zonas que estaban complicadas con contenedores desbordados", agregó.

El alcalde señaló que identificaron las "zonas más complicadas" en Buceo, Parque Batlle y La Blanqueada. Sin embargo, remarcó que eso "no significa que el resto está bien" y por eso están "trabajando en todos los barrios".

Abt coincidió con Valeria Ripoll, secretaria general de Asociación de Empleados y Obreros Municipales (Adeom), en que "esto va a empezar a bajar después del 6 de enero, en Reyes, cuando baje el consumo" y espera que para el 10 la situación ya se normalice.



Respecto a las medidas anunciadas ayer por la intendenta Carolina Cosse para limpiar Montevideo, Abt subrayó que "no fueron de alto impacto".



Ayer Cosse anunció la implementación de 1.000 bolsones para edificios y complejos de vivienda, 80 volquetas y multas para aquellos que introduzcan elementos no debidos dentro de los contenedores.

Justamente sobre la implementación de los bolsones, Abt opinó: "Cuando uno hace una política así, que está bien enfocada pero no instrumentada, habría que hablar con los municipios que somos los que estamos en contacto con la gente para saber cómo son esos bolsones, cómo se van a entregar, cómo se capacita a la persona, qué residuos van ahí. Esa información no la tenemos".



Abt comentó también que el pasado sábado en la Junta de alcaldes consultó a Cosse acerca de cuáles iban a ser las medidas y en qué podían colaborar los municipios. "No me contestó y me dijo que lo estaban trabajando con la Dirección de Limpieza y Desarrollo Ambiental. Finalmente nos enteramos por la conferencia de prensa".