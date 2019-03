Mundstock de Les Luthiers analizó el lenguaje y cortó la seriedad del Congreso de la Lengua

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Marcos Mundstock participó del Congreso Internacional de la Lengua (CILE) que se realiza en la ciudad de Córdoba y, a través de una viodeconferencia que se proyectó en el teatro del Libertador San Martín, brindó un discurso sobre los errores de la lengua. Fiel a su estilo, el músico y humorista de Les Luthiers analizó los usos y abusos del lenguaje e hizo descostillar al público, una vez más, con sus ocurrencias.

Mundstock dio un discurso poco habitual, que rompió con la solemnidad que suele caracterizar a este tipo de intervenciones. "Cuando alguien dice: 'Me importa un comino', ¿en qué está pensando? Es más o menos... ¿que me importa un pepino? o ¿medio pimiento?", ironizó el músico. Y agregó: "Todos entrañables vegetales".

El comediante también entretuvo al público con el análisis de expresiones de nuestro idioma y la medición del tiempo. "Propongo que un "me pareció un siglo' sea igual a la cuarta parte de una eternidad y un 0,33 de un 'ya no veo la hora'", dijo.



Otro momento hilarante fue cuando el Les Luthier se refirió a la popular frase "me importa un bledo". "¿Alguien sabe lo que es un bledo? Algún día un ejército de bledos se lanzará sobre los hispanoparlantes para vengarse de tantos siglos de ninguneo", dijo el comediante durante su particular discurso, que sin duda provocó risas y captó la atención del público.