Mujica: rurales "se quejan de que no se los entiende; seguramente parte de razón tienen"

El expresidente y actual senador del Movimiento de Participación Popular (MPP) José Mujica, habló esta mañana en Informativo Carve y uno de los temas que tocó fue el del conflicto del sector agropecuario.



Mujica dijo que no ve soluciones “a corto plazo” para el conflicto y destacó que “los que trabajan la tierra son gente muy importante para el país, más allá de lo que puedan pensar. Este país es agroexportador y lo va seguir siendo por mucho tiempo. La valoración social de papel que cumplen quienes trabajan en la tierra está fuera de discusión”.



El exmandatario señaló además que “hay una suba de los costos importante, en un momento en que está en juego la rentabilidad”, que “buena parte son agricultores arrendatarios" y que "entre una cosa y la otra los números no le cierran”.



Agregó que "además al productor también le ha atacado la sociedad moderna" y que por eso “muy frecuentemente” los productores rurales “terminan teniendo dos o tres casas: una en el campo, otra en el pueblo y otra con los hijos que están en la ciudad (…) se quejan de que nos e los entiende y seguramente una parte de razón tienen porque este es un país muy urbanizado. Pero esa es una consecuencia de la historia y de la adaptación de este país a lo vaivenes de los precios de la ganadería mundial. Este fue un país que muy tempranamente sacó gente del campo y la tiró la ciudad, como si hubiera sido un país industrializado y no lo era. Y cuando se fue la gente también se perdió la conciencia de la ruralidad".



Sobre el reclamo de algunos sectores del agro por el precio del dólar, Mujica dijo que "no se pude subir el dólar a $36 o $40 de la noche a la mañana, porque tenés medio pueblo endeudado en dólares. No se puede hacer esa magia, por ejemplo".



"Seguramente lo que hay que corregir va a llevar un tiempo bastante largo. Soluciones de fondo no las hay, porque el Estado tiene una serie de compromisos de los que no se puede deshacer así como así", añadió, señalando que el presidente Tabaré Vázquez "hace lo que puede".



Hoy miércoles a las 14 horas se realizará una nueva mesa de trabajo con el fin de buscar soluciones al conflicto, instancia convocada por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), y de la que también participará el Ejecutivo Nacional y las gremiales vinculadas al agro. El Movimiento Un Solo Uruguay, que hasta ayer no había confirmado su asistencia, informó en las últimas horas que participará. El delegado por el movimiento será el productor Guillermo Franchi.



Franchi habló también esta mañana en radio Csarve y dijo que comparte los dichos del expresidente: “El sector agropecuario no pude ser ignorado. "Ignorar al sector agropecuario es tener desconocimiento".



El delegado de Un Solo Uruguay también comparte la visión de Mujica con respecto a la “urbanización del Uruguay, que no es de ahora” y “es un problema muy grave”.



“Él menciona por ejemplo que hay muchos productores que tienen dos y tres casas. Y eso es una realidad, pero la culpa de eso es el centralismo, porque todo termina viniendo a Montevideo”, sostuvo Franchi.