Mujer reclama por factura de UTE de $ 96.000: "Tengo que ganar el 5 de Oro para pagar"

Rossana Correa dice que no entiende cómo pudo suceder. Tiene algunos electrodomésticos, pero aclara que no un aire acondicionado, por ejemplo, ni ningún otro que pueda explicar el monto de la última factura de UTE que le llegó hace unas semanas.

Es que el recibo dice que tiene que pagar $ 96.184, un monto que no tiene "ni idea" de cómo se generó.. "La verdad que no sé cómo pagarlo. Tengo ocho criaturas y sin luz no puedo estar. Voy a ver si hago un convenio o algo", aseguró en declaraciones a Canal 11, de Fray Bentos.



La mujer, que contó que integra el Plan Juntos del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), aseguró que se encontraba al día con los pagos y que por tanto no se trata de una deuda acumulada.



"Yo lo único que tengo es la heladera, una tele y las lamparitas, nada más. No tengo aires acondicionados ni nada de esas cosas. Tengo que sacar el 5 de Oro para poder pagar la luz, porque otra forma no tengo", aseguró.



Correa indicó que por el momento no se comunicó con ninguna autoridad, pero adelantó que irá a las oficinas de UTE para buscar arreglar una forma de pago que le permita abonar en partes sin que le corten la luz.