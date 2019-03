"Cuando una mujer llega a altos cargos rompe cadenas", dice nueva directora de ONU Mujeres América Latina

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Romper las brechas de salario entre hombres y mujeres. Aumentar la participación femenina en la política. Poner la lupa sobre Venezuela y Haití: estos son algunos de los desafíos de la uruguaya María Noel Vaeza, nueva directora de ONU Mujeres para América Latina y el Caribe.

Esta abogada, que ya se desempeñaba como directora de la División Programas de ONU Mujeres, reemplazará Nueva York por Panamá para ocupar el segundo rol más relevante de Naciones Unidas en temas de género a partir del 1 de abril, en momentos en que la región se moviliza para promover cambios profundos en distintos ámbitos.



"Me siento muy honrada verdaderamente", aseguró Vaeza a la AFP. "Me entusiasma muchísimo volver a la región por todos estos cambios que están pasando".



Entre sus prioridades, Vaeza no duda en mencionar a Venezuela, abatida por una profunda crisis política social y económica, y Haití, uno de los países más pobres del mundo y que por estos días enfrenta manifestaciones antigubernamentales que han paralizado al país.



"El movimiento feminista venezolano está muy desarticulado. Debemos generar cooperación horizontal para que en la reconstrucción que tendrá que hacer Venezuela, se demanden los temas de igualdad, los temas de discriminación, de servicios públicos que ellas van a necesitar, como el acceso laboral y el acceso a sus derechos", dijo.



Sobre Haití, aseguró que es un país con "muchos desafíos", marcado por la escasa representación femenina en la política y en donde, por ejemplo, hay solo una mujer en el Parlamento.



"Es un país que tenemos que apoyar, sobre todo a las mujeres que confrontan realidades muy difíciles", dijo.



La abogada también quiere trabajar con el sector privado para crear mejores condiciones laborales para las mujeres e impulsar el acceso a puestos directivos.



"Tenemos muy poquitas mujeres que están en esos cargos, y creo firmemente que cuando una mujer llega a esos cargos rompe estas cadenas que tienen otras mujeres", sostuvo.



Lo mismo espera hacer en la política. "Sobre todo en mi país que va a tener un proceso electoral. Esperemos que las mujeres sean elegidas".

Vaeza considera a Bolivia y México recientes modelos de paridad política. "Es un ejemplo que tenemos que seguir, cómo lo han hecho mujeres en sociedades sumamente machistas", afirmó.



"La mujer tiene que llegar. No hay oportunidad de pensar distinto. Sinceramente ya basta", concluyó.