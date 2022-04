Tras muerte de gallinas en cajas, piden a MTOP que prohíba transporte de animales vivos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La organización Animales Sin Hogar (ASH) planteó este jueves al Ministerio de Transporte (MTOP) que se tiene que "crear una resolución de que se prohíba a todas las compañías el transporte de animales vivos" tras denunciar que en la terminal de Tres Cruces hallaron cajas con 29 gallinas, de las cuales 15 estaban muertas.

A través de sus cuentas en redes sociales, la organización informó que este jueves recibió un mensaje que decía que había gallinas en cajas en la terminal de despachos de Tres Cruces. Informaron que los animales provenían de Villa Rodríguez (San José) y que "iban a salir a las 2 de la mañana para San Javier", ciudad del departamento de Río Negro. "Tenían que esperar casi 12 horas para volver a viajar y ser despachadas quien sabe a que hora de la mañana del día siguiente", agregaron.

ASH planteó que el Instituto Nacional de Bienestar Animal (INBA) intervino en el caso. "Sin dudar, dictaminó que configuraba maltrato animal y ordenó la requisa de los animales como medida precautoria", aseguró la organización.



Como indicaron que no podían comunicarse con la empresa fueron hasta la terminal. "Nos enfrentamos a la negación por parte del encargado, ya que necesitaba la orden de un superior, desconocía que hubiera 8 cajas con gallinas, porque dice que la empresa no abre las cajas", criticaron y añadieron que no era necesario ya que "decía claramente CARGA VIVA".



De todos modos, la situación no quedó allí, relataron, porque el encargado de la empresa se comunicó con su superior y les indico que "si efectivamente había animales, no iban a ser trasladados pero que no los podía entregar sin una orden judicial".



Tras un mail del INBA a la empresa que "informaba del maltrato constatado" y que las gallinas debían ser entregadas a ASH, se fueron de la terminal a las 00:30 con los animales. Diez minutos después, en su sede, identificaron que 15 de las 29 gallinas estaban muertas.