Motociclistas se concentraron frente a Torre Ejecutiva por "ola de robos" en Montevideo

Un grupo de motociclistas se concentró este viernes frente a Torre Ejecutiva, en reclamo de mayor presencia policial ante lo que definen como una “ola de robos”.

Los robos suceden sobre todo en la zona de Buceo y Pocitos, aunque se registran en varias zonas de Montevideo, dijo uno de los manifestantes a El País.



“Es un grupo que está robando motos grandes de todo tipo. Rapiñan, roban a mano armada, se sabe donde están” y “la Policía no sabemos por qué no ha entrado”, aseguró Ricardo, otro manifestante. “Están haciendo algunas cosas pero no es suficiente porque el grupo sigue robando, estamos todos con el corazón en la boca”, añadió.

Los motociclistas solicitan “mayor apoyo por parte del ministerio (del Interior) y aumentar los controles en todos los lugares de la ciudad”, según un integrante del grupo.