Montevideo tendrá sus paradas inteligentes

No se instalará papelera de residuos dentro del área del refugio, se deberá prever la instalación de paneles solares y el adjudicatario tendrá que cumplir condiciones de diseño "antivandálico".

El nuevo refugio "inteligente" deberá estar conectado con el sistema informático de la Intendencia y tendrá carteles lumínicos, como los que suelen aparecer en las estaciones de metro de las capitales europeas. En el cartel figurarán el tiempo estimado de arribo del 100% de la flota y mensajes de texto editables desde el sistema central de la Intendencia.

El mantenimiento que se le realizará al total de los refugios durante el tiempo de concesión será tanto en infraestructura como en limpieza, incluyendo su entorno. La concesión será por 15 años y el objetivo de este plan es poner a punto la totalidad de los refugios de la capital por etapas, disminuiyendo el vandalismo.

En Montevideo hay cerca de 4.500 paradas; 3.350 tienen refugio y 1.126 no lo tiene. El 68% de las que no posee se debe a que allí no toman ómnibus más de 10 personas. El 32% se debe al escaso ancho de veredas.