Montevideo analiza con cautela propuesta de otorgar libreta de conducir a menores

En su edición impresa de este viernes, El País informó que el Congreso de Intendentes está de acuerdo en definir que a partir de los 16 años se podrá tramitar el permiso para manejar motos de determinadas cilindradas, desde los 17 para conducir automóviles y desde los 20 años para poder circular en camiones.

Esta tarde, el director general del Departamento de Movilidad de Montevideo, Pablo Inthamoussu, se refirió a la medida con cautela.



“Se está haciendo el análisis de una propuesta de uno de los intendentes, pero todavía no hay ningún acuerdo, ninguna resolución”, dijo a El País.

“La postura de Montevideo es apertura para evaluar, para analizar una propuesta, como corresponde, pero pensamos que se tiene que hacer con mucha seriedad, con mucha información”, indicó, y señaló que en el tema de siniestros de tránsito se puede hablar de una pandemia.



“Tenemos que tomar las buenas prácticas de la pandemia y tenemos que tener una especie de GACH para este tema también, un grupo asesor científico integrado por los expertos, por las cátedras de medicina, de psicología, psiquiatría, a nivel social, a nivel jurídico. Todavía tenemos que escuchar muchas opiniones y relevar bastante información para poder llegar a un acuerdo para la definición de una medida nacional”, aseguró Inthamoussu.

“Pensamos que no están dadas las condiciones para reducir la edad para conducir motocicletas. Tienen que pasar unas cuantas cosas antes, que sí están acordadas y resueltas por el Congreso de Intendentes, como el permiso por puntos”, dijo y enfatizó que aún queda mucho trabajo por hacer en esta área.



“Respecto a la conducción de autos y camiones, creemos que hay que mirar mucho lo que se ha hecho en el mundo, no estamos cerrados a nada, estamos con apertura total, pero trabajar con asesoramiento”, aseguró.



Por otra parte, fuentes de diversas intendencias dijeron a El País que en los próximos días el Congreso de Intendentes firmará un acuerdo por el cual quedará definido cuál será el rol de los padres o tutores en cuanto a la responsabilidad de menores de edad en caso de accidentes al conducir.



La propuesta que reunió el consenso, según los informantes, establece que los padres o tutores de aquellos menores que obtengan la libreta de conducir deberán firmar una carta de responsabilidad civil en la que se comprometen a responder por los jóvenes en caso de algún accidente.



El director general del Departamento de Movilidad de Montevideo se desmarcó de estos dichos. “Creemos que entramos ya en un terreno jurídico, ahí no creemos que una resolución del Congreso de Intendentes termine primando o determinando cuál responsabilidad legal o civil pueda llegar a tener un ciudadano, ahí creemos que ya nos estamos introduciendo en materia legislativa, que el Congreso de Intendentes no es un organismo legislativo”, apuntó.