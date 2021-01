Montevideo: guardavidas realizaron 20 intervenciones en lo que va de la temporada

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El director del servicio de guardavidas de la Intendencia de Montevideo (IMM), Carlos Carril, señaló este miércoles que en lo que va de la temporada se realizaron 20 intervenciones, si bien aseguró que "de no ser por la prevención, hubiesen sido muchas más".

Las intervenciones pueden ir desde darle la mano a un bañista hasta que el guardavidas tenga que tirarse al agua o ir a auxiliar a una persona en kayak.

"No es mejor guardavidas el que tiene mayor cantidad de rescates, si no el que hace mayor cantidad de prevenciones. Calculemos cinco prevenciones por cada una de las 32 casillas, multipliquémoslo por los 45 o 50 días de temporada", explicó.

Sobre las dos personas que fallecieron desde que comenzó el verano en las playas de la capital, explicó que se estaban bañando "en zonas no habilitadas". Carril volvió a insistir en la importancia de la prevención, por parte de los guardavidas, y en el acatamiento de la ciudadanía. "Está señalizado. Nuestros compañeros van y actúan. Se les avisa que desalojen ese lugar, que no es conveniente", explicó. Sin embargo, aclaró que cuando "se dan vuelta los guardavidas" algunos "vuelven a hacer uso" de las aguas.

Por otra parte, el director del servicio de guardavidas de la IMM aclaró que los funcionarios no tienen competencia para disolver aglomeraciones, lo cual corresponde a los marineros de Prefectura.



Respecto al reclamo salarial del rubro, que solicita una equiparación del 15%, dijo que "el tema económico está en tratativas, pero lo que tiene que prevalecer en estos momentos es el instrumental, los materiales y los propios guardavidas para poder desarrollar la tarea en pos de la ciudadanía".

En ese sentido, destacó la necesidad de poder contar con más ambu, un dispositivo manual que permite ventilar a pacientes que no respiran o lo hacen con dificultad y que "viene a sustituir la respiración boca a boca". Carril explicó que hoy se cuenta con uno por playa y recordó que en esta temporada ya salvaron una vida con esa herramienta.

Las declaraciones de Carril fueron realizadas luego de reunirse con el alcalde del municipio CH, Andrés Abt, quien ofreció poner a voluntarios para recorrer las playas con folletería y advertir a los usuarios sobre las prevenciones que hay que tomar.