Montevideo es una de las ciudades más caras de América para acceder a un apartamento

El Centro de Investigación en Finanzas (CIF) de la universidad argentina Torcuato Di Tella dio a conocer su Relevamiento Inmobiliario de América Latina, en el que se coloca a Montevideo como una de las ciudades más caras para acceder a una apartamento. El metro cuadrado en la capital uruguaya es el tercero más caro del continente, por detrás de Buenos Aires y Santiago de Chile.

En este sentido, se señala que el promedio del m2 de los apartamentos en Montevideo es de US$ 3.051, cuando en Buenos Aires es de US$ 3.125 y en Santiago de US$ 3.111. En el escalón más bajo se encuentra la ciudad de Quito, en Ecuador, con US$ 1.308 el m2.



Por debajo de Uruguay se hallan Río de Janeiro (US$ 3.039), Ciudad de México (US$ 2.482) y San Pablo (US$ 2.209).

El estudio se focaliza en propiedades con uno o dos dormitorios, cuyos valores vayan de US$ 10.000 a US$ 300.000, con una superficie de entre 20 y 100 m2, mientras que la suma de metros cubiertos y la mitad de los descubiertos no puede superar los 200 metros cuadrados. “Son precios pedidos por el vendedor según surgen de los avisos clasificados en sitios web”, detalla el informe.