Montevideo podría acceder a quitas para morosos de Patente

La nueva propuesta "conciliadora", de la que ayer se ultimaban detalles, fue presentada por el presidente del Congreso de Intendentes, el nacionalista José Luis Falero, quien dijo a El País que "no se trata de una amnistía, sino de una refinanciación con una actualización de valores de deuda al día de hoy por IPC".

El maragato indicó que, globalmente, la morosidad está en el entorno del 9% desde el año 2012, aunque algunos intendentes hacen un promedio sumando deudas anteriores a esa fecha y llegan a guarismos que oscilan entre el 15% y el 20%.

En el caso de San José, por ejemplo, la morosidad está en el entorno del 17%. Y en el de Canelones, del 15%.

La administración canaria de Yamandú Orsi es una de las frenteamplistas que apoya una solución para los morosos. También el jefe comunal de Paysandú, Guillermo Caraballo y el de Río Negro, Óscar Terzaghi, se han sumado a la postura de Orsi.

Fuentes del Congreso de Intendentes dijeron ayer a El País que el intendente Daniel Martínez "está perdiendo el juego" y que en su partido político cuenta básicamente con un tibio apoyo del intendente de Rocha, Aníbal Pereyra, quien lo respaldó en su momento para no dejarlo solo. Esto colocaría a Martínez en la vereda de enfrente de los otros cinco intendentes frenteamplistas.

Montevideo va a terminar aceptando, porque también le sirve. No se trata de un perdonatutti", agregaron las fuentes.

El lunes de la semana pasada, la Intendencia de Montevideo convocó a rueda de prensa para manifestar su discrepancia con el plan de amnistía para deudores. El director de Hacienda, Juan Voelker, dijo que la IMM "apuesta a privilegiar al buen pagador y no a generar mejores condiciones para los que tienen deudas", recordando que existía un acuerdo para iniciar una fiscalización en la que Montevideo ha sido la abanderada, sobre todo mediante el empleo de nuevos dispositivos electrónicos.

Propuesta técnica.

La opinión mayoritaria a favor del beneficio a los deudores se tomó en base a una propuesta elaborada por los técnicos del Congreso de Intendentes. Según el documento al que accedió El País, la propuesta alcanza a los autos y las camionetas con un valor de hasta US$ 30 mil. Y en el caso de los camiones el tope es de US$ 120 mil. Si se aprueba el proyecto, se podría cancelar la deuda abonando al contado o financiándola. Si se elige la primera opción se deberá pagar el equivalente al 25% del aforo del vehículo. En cambio, si se elige la financiación, hay que pagar el 30% del aforo, para lo cual habría hasta 60 cuotas.

El intendente de Maldonado, Enrique Antía, dijo ayer a El País que "fue un error" la "opinión inicial" de Montevideo. "Creo que finalmente primó la opinión de los técnicos y no del intendente. (Martínez) va a tener que apoyar, porque lo que está planteando no tiene sustento ideológico", sentenció.

“No me vengan a dar lecciones a mí de cómo hay que defender al buen pagador. A los buenos pagadores no solo hay que respetarlos cuando pagan, además hay que brindarles los servicios adecuados. Y Montevideo no puede hablar mucho de los servicios que le brinda a la población”.

Limando asperezas.

Según supo El País, el intendente de Durazno, Carmelo Vidalín, aceptó finalmente acompañar la iniciativa. La mayoría de los intendentes blancos se han pronunciado hace tiempo a favor, aunque Vidalín estaba en contra, "Primero era necesario limar la interna nacionalista para poder llegar al acuerdo" que se someterá mañana a votación, dijeron las fuentes.

Deudas que se acumulan: un escenario que no sirve a nadie

Hay en Uruguay unos 2.300.000 vehículos, de los cuales casi 1.200.000 son autos. De esta última cifra, el 30% está en la informalidad, porque debe años de Patente, no ha pasado el Control Técnico Vehicular o no paga el Seguro Obligatorio de Automóviles (SOA).



Lo que se pretende con la propuesta técnica es recuperar esos vehículos: ampliar y emprolijar el padrón. La idea que tuvieron los técnicos del Congreso de Intendentes fue topear los montos para que la deuda no se dispare y se termine confiscando el automóvil del deudor.



"Es un tema para la gente. No veo que exista la posibilidad en el país de hacer una montaña gigante de autos que no pagan, de amontonarlos en algún lado", señaló el intendente Antía.