Molestia argentina por confusión sobre requisitos a turistas por el covid-19

El flujo fronterizo de personas en medio de la temporada de verano entre Uruguay y Argentina se ha incrementado significativamente. Eso, sumado a la velocidad con que se propaga la variante ómicron, llevó a que hubiera algunos episodios en los que ciudadanos argentinos no pudieron ingresar a su país por no ser capaces de acreditar que estaban libres de coronavirus, mediante un test de PCR, o el alta médica después de los 10 días de haber cursado la enfermedad.

Desde la embajada de Argentina en Uruguay se aseguró a El País que no se modificaron los requisitos para el ingreso o egreso a su país. Sí circuló por redes sociales información equivocada, donde se aseguró que al llegar a puentes fronterizos, las autoridades argentinas volvían a hacerles test de antígenos a personas que llegaban con resultados de PCR negativos.



Eso incluso llevó a la confusión del presidente Luis Lacalle Pou. “Estaba leyendo la noticia de que si bien salen de acá (Uruguay) con un PCR negativo, del otro lado de la frontera están exigiendo otro test rápido y eso hace que tengan que volver para atrás. Entonces estamos tratando de facilitar el traspaso de ciudadanos que están contagiados”, dijo en conferencia este lunes.

Las fuentes de la embajada aseguraron que eso no ocurrió ni ocurrirá. “Falso. Los únicos requisitos para los argentinos que ingresan al país son completar declaración jurada electrónica y presentar PCR negativo. NO deben realizar test de antígenos en Fray Bentos ni en ningún otro paso internacional habilitado”, escribió la directora Nacional de Migraciones argentina en Twitter, Florencia Carignano.



Desde la embajada comentaron que hubo casos en que algunos argentinos intentaron ingresar nuevamente a su país con el resultado del PCR con el que habían salido de Argentina. Como ya no tenía validez, se les hizo un test de antígeno que dio positivo.

Por otro lado, fuentes del Ministerio de Defensa dijeron a El País que en los últimos días hubo turistas argentinos que llegaron hasta los puentes binacionales sin un PCR negativo, como solicita el país vecino. Según las fuentes, en algunos casos se procedió a realizar la prueba de antígenos allí mismo, y aquellos que dieron positivo debieron permanecer en Uruguay.



Pero el requisito para salir o ingresar a Uruguay y Argentina sigue siendo tener un resultado de examen negativo de 72 horas máximo. A su vez, Argentina dispuso para aquellas personas de localidades de hasta 50 kilómetros distantes de la frontera puedan cruzar al vecino país con un test de antígeno, sin necesidad de presentar un PCR, que es más caro y demora más. Esta medida no fue implementada por Uruguay que para todos los casos solicita test de PCR.

De todos modos el intendente de Río Negro, Omar Lafluf, dijo a El País que sigue con “preocupación” los casos de argentinos que, tras haber veraneado en Uruguay, cuando llegan hasta la frontera en Fray Bentos no pueden ingresar a su país por estar contagiados. El jerarca afirmó que algunos de ellos alquilaron casas en el balneario Las Cañas para su estadía.



Lafluf aguarda la implementación lo antes posible del “corredor sanitario” anunciado el lunes por el presidente para que tanto uruguayos como argentinos puedan hacer cuarentena en sus domicilios. “Preocupación tenemos pero no tenemos la solución, porque no pueden pasar a Argentina”, dijo el intendente. “Nosotros a los refugiados, por ejemplo, les solucionamos la estadía. En este caso no, porque es gente que viene de Punta del Este y tiene sus posibilidades. Algunos alquilan casas en Las Cañas”, agregó.