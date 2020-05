Más de la mitad de los uruguayos cree que lo "más crítico" del coronavirus aún no pasó, según encuesta

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Panorama Consultora realizo su tercera medición web sobre la opinión de los internautas en relación, en especial, a la pandemia. La muestra de la encuesta abarcó a 1.039 personas y se realizó entre el 6 y el 11 de mayo. Los principales hallazgos fueron vinculados al coronavirus: el 57% cree que el momento más crítico de la pandemia todavía no sucedió en Uruguay; la percepción es mayor en Montevideo (62%) que en el interior del país (53%).

Lo que sí disminuyó fue la preocupación por contraer el virus: pasó de 44% en marzo a un 35% en mayo; quienes más temen tener COVID-19 son las mujeres (44%), mientras que el 25% de los hombres tiene miedo de contagiarse, y las personas de nivel educativo bajo (46%; solo el 26% de quienes tienen alto nivel educativo están preocupados por contagiarse).

Respecto al origen del virus y la polémica de si fue creado o no en un laboratorio, el 43% cree que fue intencional, mientras que el 31% cree que se creó de forma natural en el ambiente. Además, el 11% considera que fue creado en un laboratorio, pero de forma accidental, el 12% no sabe o no responde y el 2% menciona otro origen.



En relación a las medidas de distanciamiento social, el 80% asegura salir de sus casas solo para tareas esenciales (12% menos que la medición anterior). A su vez, el 29% asegura haber visitado familiares o amigos fuera de su hogar en la semana anterior y un 15% dijo haber concurrido a la rambla o parques por ejercicio o recreación.

Siguiendo en la línea del COVID-19, el 48% de los encuestados cree que concurrirá a tiendas comerciales durante la semana (29% menciona a tiendas de indumentaria, 25% a peluquerías y centros de estética, 20% a restaurantes y 12% a gimnasios).

Por otro lado, el 57% de los encuestados en mayos declara que sus ingresos se vieron disminuidos. Quienes más sintieron una baja en sus ingresos fueron las personas con nivel educativo bajo (62%, frente al 53% del nivel educativo alto).

El confinamiento poco a poco va disminuyendo y eso lleva consigo un incremento en el traslado hacia el lugar del trabajo: el 65% de los encuestados asegura haberse trasladado al trabajo (81% de las personas de nivel educativo bajo debió ir a su lugar de trabajo; mientras que el 47% de las personas con nivel educativo alto debieron trasladarse); además, el auto propio fue el principal medio de transporte (55%), seguido por el ómnibus (19%).

Respecto a la distribución de las tares en los hogares, el 59% declaró que no se realizan de forma equitativa y compartida; el 70% declara que en sus hogares es una mujer quien se encarga de la mayor parte de las tareas. El 61% delas mujeres encuestadas dice ser la principal responsable de realizar las tareas del hogar; en los hombres esa cifra desciende a 35%.



Respecto a las tareas del hogar, el 65% declara que aumentaron tras la emergencia sanitaria (el incremento es mayor en Montevideo, con el 72%).



La última pregunta sobre el coronavirus fue respecto a las medidas tomadas por el gobierno; el 53% las considera adecuadas; y la mayor aprobación está en la franja etaria de más de 60 años, entre quienes residen en el interior de Uruguay y también entre quienes votaron a la coalición multicolor.



Además, el 17% de los votantes del Frente Amplio considera como “adecuadas” las medidas del gobierno. La cifra entre quienes votaron al oficialismo asciende a 84%.



En la encuesta también se consultó sobre los líderes de gobierno: quienes tuvieron mayor aprobación fueron Ernesto Talvi (61%), Álvaro Delgado (54%) y el presidente Luis Lacalle Pou (53%). Quienes tuvieron un mayor nivel de desaprobación fueron el ministro del Interior, Jorge Larrañaga, (41%) y la ministra de Economía, Azucena Arbeleche (40%). Además, la encuesta aclara que hubo un descenso en la aprobación de todos los líderes por los que se consultó.



Por último, respecto a la Ley de Urgente Consideración (LUC) un poco menos de la mitad de los encuestados está informado sobre el tema. De ellos, el 48% cree que es inadecuado el momento en el que se presentó la LUC al Parlamento. 9 de cada 10 votantes del Frente Amplio en octubre desaprueba el momento de presentación.



La mitad de los encuestados cree inadecuada la eliminación de la obligatoriedad de pagos de salarios a través de medios electrónicos y el 33% considera esta medida adecuada.