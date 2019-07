Más de la mitad pide aumento de las penas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Del otro lado de las puertas blindadas, las rejas de hierro y los alambrados de púa está, para buena parte de los 11.000 presos que albergan las cárceles uruguayas, la libertad. Para aquellos que están “libres”, en cambio, su libertad se mantiene en la medida que los reclusos permanezcan en el encierro el mayor tiempo posible. Como si la prisión fuera el remedio a todos los males. O, como dice la canción, mucho palo pa’ que aprenda.

En Uruguay no hay una guerra. Tampoco hay una persecución política o religiosa. Ni siquiera el más opositor de los analistas diría que hay un “narco-Estado”. Pero cada 100.000 pobladores, hay 295 presos. Hay una tasa de prisonización más alta que Irán, Venezuela, Sudán o que la mayoría de los países. O sea, la cantidad de reclusos per cápita está entre las 40 más altas del mundo.



Pero para buena parte de los uruguayos “libres”, no alcanza.

Más de la mitad de la población uruguaya está de acuerdo en que habría que aumentar las penas para todos los delitos.



Así lo revela la primera Encuesta Nacional de Punitividad del Uruguay.



“Hay un porcentaje importante de uruguayos que están mostrando una preferencia por el castigo”, reconoce el sociólogo doctorado en Criminología Nicolás Trajtenberg, uno de los responsables de la investigación. Se trata de un porcentaje incluso mayor al que Trajtenberg y sus coautores (Ana Vigna, Clara Musto y Victoria Gambetta) suponían antes de iniciar su estudio. Y una de las sorpresas es la penas capital.

Ojo por ojo.

Hace más de un siglo que Uruguay prohibió la pena de muerte. En 1907, cuando todavía existían las corridas de toros y el divorcio era ilegal, el país ya había decretado el fin de la pena capital -posición que adquiere rango constitucional en la reforma de 1918. Pero las reglas, piensan algunos, están para romperse. La cuarta parte de la población uruguaya está “totalmente de acuerdo” con que haya pena de muerte.



Uno de los hallazgos de la investigación, sin embargo, es que las opiniones de los entrevistados parecen cambiar según qué y cómo se le pregunta. Así las cosas, solo el 1% de los encuestados piensa en que la pena de muerte sería un castigo acorde a quien comete una rapiña, pero la cifra asciende al 12% cuando se trata de un homicidio: “el que mató, que pague con muerte”.



Esta variación de resultados según el menú de opciones y qué se pregunta, es para Trajtenberg una de los puntos que los políticos “no toman en cuenta”.



El investigador dice que “los políticos están respondiendo a sus impresiones de lo que los ciudadanos reclaman, pero en Uruguay no hay buenas mediciones y cuando se mide se hace solo con una o dos preguntas genéricas”.



Otro ejemplo entre el “sentir” y el “decir” es la aceptación de las medidas alternativas a la cárcel. En el discurso genérico, casi tres de cada cuatro entrevistados están de acuerdo con que “sería importante que el Estado uruguayo utilice como respuesta al delito medidas como el trabajo comunitario, monitoreo electrónico o la libertad vigilada”.



Pero, cuando se pregunta por el acto delictivo en específico, las cifras cambian.



Un simple hurto se tiene que pagar con cárcel. Así lo piensa el 78%. Menos del 20% pide “alternativas” para este delito. Pero a medida que el crimen se agrava, cae la predilección por esas otras opciones: 8% cuando ocurren lesiones y 3% para los homicidios.



Si bien la población reclama más cárcel, no ve en el encierro una real rehabilitación: siete de cada diez creen que los programas con presos “fueron un fracaso”.



Eso sí: con tal de que la policía controle mejor los crímenes violentos, más de la mitad está dispuesta a ceder ciertas garantías.

La disuasión “La letra con sangre entra”, escribió Miguel de Cervantes en El Quijote. Y pese a que la frase tiene más de cuatro siglos, para buena parte de la sociedad uruguaya sigue siendo una verdad. Casi la mitad de los encuestados (48%) cree que hay que castigar por razones de “disuasión”: es decir, para que quede claro que dedicarse al delito no es un buen negocio.

“La izquierda fue por las penas”

La criminología clásica sugiere que el aumento de penas se asocia a ideologías más de derecha y las alternativas a la prisión se vinculan con la izquierda. Los últimos datos del Latinobarómetro muestran, a su vez, que la sociedad uruguaya ha dado un leve giro a la derecha y, uniendo cabos, esto podría explicar el “alto porcentaje” de punitividad. Pero para el investigador Nicolás Trajtenberg esto “es demasiado básico y antes de hacer afirmaciones de este tipo hay que ser más cautos”.



Es que en varios países de América Latina -entre los que se incluye Uruguay- en los últimos años ha gobernado la izquierda y, sin embargo, ha habido un aumento de las penas. En las últimas dos décadas “asistimos a un escenario de cambios legales que apuntan al endurecimiento de las penas y de la prisión”. Pero lo que más “marea” al investigador Trajtenberg es la “liviandad” con la que los políticos “opinan y toman decisiones de estos temas sin mediciones rigurosas”. El criminólogo y sus colegas revisaron “más de 500 artículos científicos” y comprobaron que el tipo de pregunta altera el resultado. Pero eso, dice, “no se tiene en cuenta en la discusión política uruguaya: la campaña de Jorge Larrañaga es un ejemplo paradigmático: todos opinan al voleo lo que creen que piensa la ciudadanía”.