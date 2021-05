Milagros Costabel fue seleccionada para escribir en la prestigiosa revista Harvard Political Review

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Milagros Costabel, la joven coloniense no vidente seleccionada para ingresar en la Universidad de Harvard, sigue sumando actividades para su llegada al campus, que será en agosto. “Creo que me estoy extendiendo mucho”, dijo a El País entre risas, todavía celebrando que fue aceptada para formar parte de la generación 2021 de la Fellowship de Harvard Political Review.



“Es una de las mayores revistas internacionales de política exterior”, definió Milagros a la publicación de la que formará parte, que tiene base en el Instituto de Políticas de Harvard Kennedy School.



“Han reportado sobre los temas más importantes del momento, y entrevistado a expertos en política exterior, y a aquellas personas que no solo viven sino hacen los cambios. Malala Yousafzai, por ejemplo. Es un honor poder seguir con el periodismo de esta forma”, escribió en Twitter la joven, que como periodista freelance ya escribió para distintos medios internacionales como Euronews, entre otros.

Para ser aceptada allí, contó, debió postularse enviando ideas de posibles temáticas a tratar y artículos a escribir. “Envié ideas de artículos sobre política exterior, América Latina y temas económicos que no tuve tiempo de tratar en los medios en los que estaba trabajando”, dijo Milagros a El País.



La joven recalcó que en ningún momento planteó la discapacidad visual como uno de los temas para sus trabajos en la Harvard Political Review. “Siempre me tiro por otros lados, siento que está bueno que aunque no veas te puedas enfocar en otras cosas”, dijo.

Además, remarcó que en ocasiones se puede ir hacia el activismo al tratar determinadas causas, y puntualizó que ella tiene muy clara la línea entre lo que es activismo y lo que es periodismo.



Uno de los temas que sí maneja Milagros para proponer cuando llegue a la revista es Uruguay. “No he visto que se hable mucho del país en la revista y me encantaría ver algo publicado de Uruguay”, dijo.



A su tarea en la revista y a las clases curriculares, Milagros contó que ya sumó varias actividades. Entre ellas está la participación en una conferencia que organiza Harvard y que se realizará en Ecuador. Allí hablará sobre la OEA ante estudiantes liceales.

En el período de aplicaciones de Harvard en que se presentó Milagros hubo 10.000 solicitudes de estudiantes de todo el mundo.



"Hice una lista de como 15 universidades, la mayoría chiquitas y no tan conocidas. Tenía también el tema económico por lo que tenía que encontrar algo que balanceara todo eso. A Harvard lo veía prácticamente imposible", relató en nota con El País en diciembre de 2020.



"Todavía no dimensiono, pienso y no puedo creer que voy a estar en Harvard", dijo en aquel momento.