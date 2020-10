Mentiras de WhatsApp: un paro en una fecha que no es y el desabastecimiento de nafta

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

"Hola cómo están? Informo que el martes 13/10 hay paro de Ancap y el lunes es feriado (sábado y domingo Ancap cierra) por lo tanto no tenemos entregas de combustible hasta el miércoles, aconsejamos que se abastezcan antes del fin de semana. Saludos !!". En las últimas horas este mensaje comenzó a circular en grupos de WhatsApp a raíz de la definición de un paro de los sindicatos de Ancap.

Si bien es correcto que los sindicatos de Ancap previeron la realización de un paro para la próxima semana, no es exacta la fecha establecida en el mensaje. La Coordinadora de Sindicatos de Ancap anunció una jornada de movilización para el jueves 15 de octubre, junto con una caravana que empezará en la Refinería de La Teja y que terminará en el edificio principal de Ancap. La medida es en rechazo a algunos artículos del proyecto de Ley de Presupuesto, así como en contra de las privatizaciones.



El presidente de la Unión de Vendedores de Nafta, Gonzalo Añón, dijo en este sentido a El País que "por suerte no suspendieron las actividades el día martes; al ser el día jueves la cosa es más previsible y no está previsto que falte combustible" ya que pese al feriado del lunes, martes y miércoles sí habrá distribución.

El martes 13 y miércoles 14 está prevista la instalación de una carpa frente al edificio de Ancap "como elemento preparatorio de la movilización, realizando actividades propagandísticas y de información a la opinión pública, incluyendo mesas de debate sobre la LUC, Presupuesto y privatizaciones", informaron los sindicatos.