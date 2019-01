Trabajo de menores en temporada: qué tener en cuenta si sos patrón o empleado

Este contenido es exclusivo para nuestros suscriptores.



Llegó el verano y con él también llegan las ganas de muchos adolescentes de buscar alguna oportunidad laboral que les permita por un lado hacerse de algún ingreso y por otro que esa ganancia que obtienen sea en un lugar ubicado cerca de la costa.

Maldonado, Rocha y Canelones son los departamentos más elegidos para ello, pero: ¿qué tiene que hacer un menor para obtener un permiso de trabajo? y, ¿cómo tiene que hacer el empleador para contratarlo en regla?

Para poder trabajar, un menor debe tener 15 años o más y tiene que tramitar el Carné de Trabajo para que el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) le otorgue el permiso laboral. A su vez, debe llenar un formulario con los datos de la empresa o persona que lo contrate, los suyos propios y detallar la tarea que realizará, así como también los horarios, el tiempo de descanso y el salario que recibirá.

Además, el menor tiene que tener el Carné de Salud vigente, vacunas al día, constancia de estudios y debe presentar la cédula de identidad y una foto carné.

Para obtener la solicitud de trabajo en Montevideo, el adolescente la puede conseguir —una vez que cumpla con todos los requisitos mencionados— en el Departamento de Inspección Nacional del Trabajo Infantil y Adolescente. Por su parte, en el interior del país debe ir a las Direcciones Departamentales del INAU.

Permisos entregados

En todo el 2017 el INAU entregó 2.619 permisos de trabajo a los adolescentes y un 57% (1.485) fue para hacerlo en el interior del país.

Según explicó a El País Jorge Cohen, vocero del INAU, durante la zafra veraniega las solicitudes de permisos laborales “aumentan aproximadamente un 40% respecto al resto de los meses, sobre todo en los departamentos costeros”.

Según Cohen la mayoría de esas solicitudes se dan en Maldonado y Rocha. De octubre de 2017 a marzo de 2018 se entregaron en Maldonado 450 carné de trabajo. De octubre a la fecha de hoy ya se dieron 250. En Rocha, mientras tanto, entre octubre de 2017 y marzo de 2018 se entregaron 36 y de octubre de este año a la fecha se llevan 24.

“Llegando la zafra hay solicitudes de más permisos sobre todo en la franja costera”, explicó Cohen.

A su vez el vocero del INAU dijo que lo más común es que los adolescentes soliciten permiso para trabajar en áreas vinculadas a los servicios gastronómicos o con comercios que “tengan que ver con trabajo de turismo”.

¿Un adolescente puede trabajar de noche?

Los trabajos nocturnos, en general, no están permitidos por el INAU ya que son considerados como “trabajo peligroso”. “Habría que ver qué tipo de trabajo nocturno, si son locales que están vinculados a la noche —lo que se entiende como venta de alcohol, etcétera— se considera dentro de los trabajos peligrosos y no están permitidos”, dijo Cohen y agregó: “Pensando en turismo, los trabajos que tengan que ver con lo que pasa en la noche no son espacios adecuados para el desarrollo de los adolescentes y, por lo tanto, no están permitidos”.

Los trabajos peligrosos son todos aquellos que atenten contra el desarrollo físico, psicológico, social y moral del adolescente. Trabajar en el rubro de la construcción, por ejemplo, no está permitido. “Implica, en general, cargas pesadas o trabajo en la altura, trabajos que son vulnerables para adolescente y por lo tanto no son permitidos”, explicó Cohen.

¿Qué tener en cuenta si sos empleador y querés contratar a un menor?

Además de que el adolescente no puede ser contratado para los trabajos que el INAU considera “peligrosos”, el empleador tampoco puede hacer un contrato laboral por más de seis horas diarias. Por su parte, el adolescente tiene derecho a un descanso de media hora remunerado y a tener un día libre a la semana como mínimo.

Sí puede ser contratado por menos de seis horas para desarrollar tareas específicas. “Se arregla entre las partes si hay interés de trabajar mientras no pase las seis horas no hay ninguna dificultad”, explicó Cohen.

¿Cómo se controla que un adolescente no esté contratado “en negro”?

El INAU realiza alrededor de 3.000 inspecciones y coordina las inspecciones laborales con el Ministerio de Trabajo (MTTS). “Si los inspectores del Ministerio encuentran adolescentes se comunican con el INAU. Hay una coordinación entre ellos, o sea que se multiplican la fiscalización de que se cumpla”, explicó el vocero.

Además las personas que detecten alguna irregularidad de un local que contrató a un menor pueden denunciarlo a través de la Línea Azul (0800 5050) .