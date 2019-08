"Me saqué el arnés y pude respirar": relato de la mujer que volaba con piloto en La Pedrera

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Las tareas de búsqueda de Leandro Ramos, el piloto de parapente argentino que se accidentó ayer domingo en La Pedrera (Rocha) fueron suspendidas este lunes por mal tiempo, informó a El País Marcelo Etchevers, vocero de Prefectura.



Por el momento se continuará con el rastrillaje costero, pero quedaron suspendidas las patrullas aéreas y marítimas que comprendían también tareas de buceo, informó Etchevers quien confirmó que se logró encontrar una parte de la hélice del aparato.

"Hay mucho viento que dificulta enormemente las tareas lo cual hace prácticamente imposible hacer el rastreo tanto por la cantidad del viento como de las olas", agregó Pablo Benítez, vocero de Bomberos y recordó que el hecho de que tuviera un arnés también complica la situación.

"Estaba aturdido".

El vuelo empezó como "una experiencia alucinante". Desde bien arriba se podía ver el paisaje y Cecilia Corso filmaba cada segundo de su viaje de bautismo junto a Leandro Ramos a quien le aseguró: fue "lo mejor que hice en mi vida", indicó a Telemundo.



El panorama cambió luego de que, tras apagar el motor unos segundos, no pudiera ponerlo nuevamente en marcha. "Empezamos a girar, yo me di cuenta que se me daba vuelta el mundo, cuando me di cuenta chocamos contra el agua, tremendo golpe del costado derecho", relató.



Tras la caída quedó boca arriba, el agua le tapaba la cara y no podía respirar. Notó que Ramos no podía sacarse el arnés y lo mismo le pasaba a ella. "Traté de girarme como si fuera un cinturón de un coche. Me saqué al arnés y pude respirar, volví a sumergirme y me saqué el de los pies", dijo Cecilia.

"Respiré un poco y me acerco, él estaba con la cabeza afuera del agua y le digo: 'trata de sacarte el arnés'. Me acerco y él se agarra de mí y me hunde. Me alejo, vuelvo a acercarme y a intentar tranquilizarlo. Pero estaba aturdido. Le digo: 'agarrate de algo', luego queda toda la vela entre nosotros y no lo veo más", cuenta.



El frío y el cansancio hizo que su único pensamiento fuera nadar hasta la costa: "Cuando me cansaba hacía la plancha y cuando podía volvía, tenía claro que no podía parar porque hacía un frío bárbaro".



Cerca de llegar un hombre con una tabla la asistió y logró salir a tierra firme. "De aquí en más el 11 de agosto voy a festejar mi cumpleaños", expresó.