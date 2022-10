Mataron a serpiente que apareció en jardín y se acercó a un bebé en Ciudad de la Costa. ¿Era peligrosa?

Era un día caluroso y los ladridos en el fondo llamaron la atención de una vecina de Solymar, en Ciudad de la Costa. Su bebé de un año y medio estaba jugando en el jardín cuando la perra se acercó a avisarle que algo "amenazante" se aproximaba al niño. Cuando se acercó vio una serpiente colorida de aproximadamente medio metro de longitud.

La mujer llamó a su vecina para advertirle de la presencia del animal y esta, ante el temor de que fuera peligrosa, mató a la serpiente con una pala.



"Es una pena que la hayan matado, no es venenosa ni agresiva con la gente. Es una falsa crucera de hocico respingado", respondió a El País el biólogo Ramiro Pereira.

El especialista detalló que estas serpientes "son comunes y con el calor están más activas. Hay muchas especies y solo dos son peligrosas". Es habitual que se encuentren en zonas suburbanas y, en caso de avistar una, Pereira recomienda "no hacer nada, dejarla tranquila".



En caso de querer saber más sobre los tipos de serpientes que hay en el territorio, se puede consultar al Serpentario Bioterio de Animales Ponzoñosos que cuenta con el trabajo en conjunto desde la Facultad de Medicina y la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República (www.serpentario.edu.uy).

El ministerio de Ambiente explica en su web que "en la zona de dunas y suelos arenosos de las costas del Río de la Plata y Océano Atlántico viven varias especies de reptiles", la mayoría de ellas inofensivas. "Una serpiente frecuente es la falsa coral (Oxyrhopus rhombifer), con coloración en bandas rojo y negro, con algo de amarillo sobre las bandas rojas en el lomo. Al contrario de la verdadera coral, esta especie no es venenosa, y se alimenta de lagartijas", detalla. "Otra serpiente muy común que se puede observar en las dunas es la falsa crucera (Lystrophis dorbignyi), de no más de 60 cm de longitud y que tiene un pequeño hocico que le permite escarbar en la arena. Se alimenta principalmente de sapos y ranas y, cuando se siente amenazada, si bien no es venenosa, presenta una postura de ataque como la de las serpientes venenosas", agrega.

Ofidios peligrosos y qué hacer en caso de mordedura

"En Uruguay existen cuatro especies de ofidios peligrosos para el ser humano: crucera (Bothropsalternatus), yara (Bothropspubescens), cascabel (Crotalusdurissusterrificus) y coral (Micrurusaltirostris). Desde que se ha vuelto obligatoria la notificación de los accidentes por mordedura de ofidios en nuestro país, solamente se han registrado eventos vinculados a las especies crucera y yara", señala el Ministerio de Salud Pública (MSP).



¿Qué no hacer en caso de mordedura?

- NO realizar aplicaciones sobre la herida (queroseno, barro, alcohol, etc.)

- NO realizar incisión, succión o cauterización en el punto de inoculación.

- NO realizar torniquetes o ligaduras de la zona afectada.

- NO colocar hielo local.