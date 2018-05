Matan caballos, los faenan y según los vecinos los venden como chorizos

Personal de la Comisaría Quinta de Paysandú se encuentra trabajando en pos de esclarecer el hallazgo de cuatro caballos muertos y con vestigios de haber sido faenados de manera clandestina, informó El Telégrafo.



El radio comprendido por los predios detrás de la fábrica de Ancap y el vivero San Francisco, en la zona norte de la ciudad, es donde se han registrado los descubrimientos.

A nivel policial, la citada comisaría ya cuenta con tres denuncias por faena clandestina de equinos en lo que va del año, aunque en el ámbito vecinal se maneja la cifra de al menos nueve caballos sacrificados.



“Puede haber más casos pero no han radicado la denuncia en la seccional”, indicaron desde Jefatura.

Tres de los caballos fueron encontrados por sus propietarios, que constataron que las heridas que presentaban, así como los cortes hechos desde la cruz (entre el cuello y la espalda) hasta la cadera, indican que habían sido faenados.



En tanto, en busca de indicios, la Policía dio con un cuarto animal sin vida, en un predio al noroeste del vivero. Si bien tenía varios días de muerto, fue posible reconocer las heridas que tenía.

Chorizos de caballo

“Hay muchos casos pero no todos están denunciados. Son como nueve o diez. A un vecino le carnearon un toro. Además hay gente que tiene animales en campos pero no viven en ellos. Entonces, cuando vuelven puede ser que no encuentren su caballo y piensen que pueda estar escapado o se lo hayan llevado para faenar en otros campos”, refirió a El Telégrafo un vecino de la zona que prefirió mantener el anonimato.



“Lo que se comenta en el barrio, en la zona, es que los matan para hacer chorizos, milanesas y vender. Pero acá el problema es también el comprador. Si vienen a mi casa a ofrecerme un kilo de chorizo a cien pesos, no puedo comprar. Tengo que saber, darme cuenta, que algo malo en todo esto hay”, agregó.

La situación, sostuvo, “se está yendo de la manos. Lamentablemente nadie hace nada. Nadie se compromete y las cosas van de mal en peor”, aseguró.



En el vecino departamento de Salto, en uno de los últimos procedimientos judiciales por faena clandestina de caballos, seis personas fueron procesadas: dos con prisión, por hurto y abigeato, y otros cuatro sin prisión por “receptación” (los que compraban la carne.

El caso tuvo repercusión porque uno de los equinos faenados, según informó la Policía, “era una mascota de una familia con niños menores, quienes convivían diariamente con el animal”.