Martínez pierde intendentes en plena guerra de patentes

El proyecto de amnistía para los deudores de patente de rodados que impulsan fundamentalmente los intendendes del Partido Nacional divide a la bancada del Frente Amplio en el Congreso de Intendentes. Es que de los seis jefes comunales del oficialismo ahora son tres quienes están dispuestos a votar la iniciativa y con ello dan la espalda al intendente de Montevideo, Daniel Martínez, que se niega rotundamente a aprobarlo.



En los últimos días dos intendentes del FA manifestaron a su entorno la disposición de apoyar el proyecto que establece la amnistía, informaron fuentes políticas a El País. Se trata del jefe comunal de Paysandú, Guillermo Caraballo y el de Río Negro, Óscar Terzaghi. Ambos se suman a la postura del intendente de Canelones, Yamandú Orsi, que se ha mostrado en más de una oportunidad afín a la iniciativa.



Caraballo, que se desempeña como vicepresidente del Congreso y presidente de la bancada del FA, consultado por El País, dijo que “las posturas las vamos a manejar en bancada. Hay diferentes miradas sobre el tema, pero estamos tratando de llegar a una los seis”. Al ser consultado directamente sobre su posición, el intendente respondió: “Hay dos posturas distintas y nítidas dentro de la bancada, yo tengo que coordinar esa instancia, no quiero llegar flechado”, agregó.



Dos bloques, dos posturas: por un lado Martínez, el intendente de Salto, Andrés Lima, y el de Rocha, Aníbal Pereyra. Por otro: Orsi, Caraballo y Terzaghi. Desde la bancada del Frente Amplio se informó a El País que la idea es llegar a un consenso de cara a la sesión extraordinaria del Congreso de Intendentes que se desarrollará este miércoles, instancia en la que se pretende laudar el tema. Por eso la bancada del FA se reunirá mañana. En principio, no descartan aprobar un proyecto presentado por los blancos en el anterior Congreso que se realizó en el predio de la ExpoActiva de Soriano. El mismo habilita a que cada intendente pueda implementar su propio plan de financiación departamental.



Martínez no acompaña la medida inicial porque entiende que se debe estar del lado de los contribuyentes que sí pagan la patente, indicaron a El País fuentes de su entorno.



La propuesta que contempla la amnistía, según el documento al que accedió El País, alcanza a los autos y las camionetas con un valor de hasta 30 mil dólares. Y en el caso de los camiones el tope es de 120 mil dólares. Si se aprueba la amnistía, se podría cancelar la deuda abonando al contado o financiándola. Si se elige la primera opción se deberá pagar el equivalente al 25% del aforo del vehículo. En cambio, si se elige la financiación, la persona tendrá que pagar el 30% del aforo, para lo cual tendrá hasta 60 cuotas.



En el marco de la sesión que tuvo lugar la semana pasada en Soriano tras no alcanzar una única postura de todo el pleno, los intendentes decidieron levantar la sesión. Esta actitud fue buscada sobre todo por la bancada frenteamplista. La estrategia ya fue utilizada en anteriores oportunidades.



El 19 de octubre de 2017 tras el Congreso de Intendentes, Orsi mantuvo una reunión con el intendente de Maldonado, Enrique Antía, el de San José, José Luis Falero, Caraballo, Terzaghi y el de Rivera, Marne Osorio.



En el encuentro se firmó un documento que declaraba la amnistía tributaria. La medida tuvo que ser adoptada de apuro dado que un delegado técnico de Montevideo anunció a las autoridades de Sucive que días después se saldría a fiscalizar el pago de patente. Además, el funcionario dijo que la comuna ya contaba con todos los elementos técnicos para inspeccionar un número importante de vehículos y a gran velocidad. El 31 de octubre cuando el Congreso discutió sobre la patente de rodados, Antía preguntó qué iba a pasar con la amnistía ya firmada.



La respuesta del Frente Amplio fue unánime: se comprometió a adoptar una resolución en los próximos meses. En noviembre la situación fue revelada por El País, lo que generó malestar en el FA.

Interna blanca.

En filas nacionalistas, la propuesta era compartida por los 12 intendentes del Partido Nacional pero en los últimos días, el intendente de Durazno, Carmelo Vidalín, decidió no acompañar la votación. Vidalín entiende que “ya se han dado suficientes oportunidades como para que la gente que tiene voluntad de pago se haya puesto al día. Eso (la amnistía) hace que el Congreso y sus integrantes, los intendentes, perdamos credibilidad”, indicó al diario local El Acontecer.



Una fuente política indicó que “Vidalín está enredado, quiere proteger a los buenos pagadores, pero todo lo queremos hacer”, agregó. Los “buenos pagadores” tienen actualmente un 20% de descuento en el tributo. El objetivo del proyecto es sobre todo para encontrarle una solución a los miles de conductores que no pueden pagar las deudas de patente, que en la mayoría de los casos -en el interior- exceden el valor del propio vehículo.



La bancada blanca cuenta con el voto del intendente Osorio. Para que se apruebe la propuesta hay dos miradas: una que establece que es necesario solo mayoría simple -es decir 10 votos-, y otra interpretación que indica que la propuesta necesita 2/3 de los votos.



Los blancos ya pidieron al FA no postergar más la votación.