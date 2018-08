Martínez aseguró que logró mejorar el vínculo con Adeom

Varios sectores de la Intendencia de Montevideo pararon ayer desde las 11:00 horas para reunirse en asamblea a partir de las 12:00. La reunión se realizó en el local de Adeom, en Canelones 1330, desde donde los trabajadores marcharon después hacia el segundo piso del Palacio Municipal, donde se encuentra el despacho de Daniel Martínez y se realizaba el Congreso de Intendentes.

Martínez aseguró en rueda de prensa que el vínculo con su sindicato ha mejorado.

"Hubo un acercamiento; nuestra idea es, poniendo siempre ante todo el interés de los ciudadanos, no estar en un conflicto permanente con Adeom. Ha habido un acercamiento importante, al punto que ahora me han venido a plantear —por lo que me informaron— alguna flexibilidad en alguno de los puntos. En los tres o cuatro lugares más conflictivos que teníamos hemos logrado un acercamiento importante", declaró Martínez.

La asamblea de ayer comprendió a todas las dependencias que están en conflicto y en las cuales los trabajadores han venido adoptando distintas medidas, como la ocupación de locales. Los sectores son el Servicio Fúnebre y Necrópolis, Inspección General, Ingresos Inmobiliarios, la Unidad Ejecutora de Saneamiento, Tevé Ciudad, Limpieza, el Municipio F, Gestión Integrada de Cobro y el Teatro Solís.