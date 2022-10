Marcha de Ollas causó cruces entre diputados del Partido Nacional y del Frente Amplio

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Sobre las 18 horas de ayer en el pleno de la Cámara de Representantes, se dio una tensa discusión entre los diputados tras el pedido del Frente Amplio de un cuarto intermedio para asistir a la marcha de la Coordinadora Popular y Solidaria de ollas (CPS).

Mientras los diputados se aprontaban para debatir cambios en la ley de negociación colectiva, la oposición solicitó un cuarto intermedio de una hora para ir a la marcha con concentración desde la Plaza Cagancha hasta la Torre Ejecutiva. Los diputados del Partido Nacional se negaron al unísono, pero con la anuencia del presidente de la Cámara de Representantes Ope Pasquet, se aprobó el cuarto intermedio solicitado por el Frente Amplio por 49 en 86 votos.



El motivo por el cual se solicitó generó molestias en los nacionalistas con el Frente Amplio, pero también con el diputado colorado.



El legislador blanco Juan Martín Rodríguez explicó a El País que tras la solicitud de cuarto intermedio, se presentó una moción de cuestionamiento ya que entendieron que el planteo no se ajustaba a los casos de “cortesía parlamentaria”. Agregó que la negativa se debía a que el motivo era para asistir a una marcha convocada por una organización cuestionada en los últimos días por “graves irregularidades” referidas al destino de los alimentos que recibía por parte del Ministerio de Desarrollo Social (Mides). Tras el pedido por parte del coordinador de la bancada del Frente Amplio, Mariano Tucci, Rodríguez solicitó la votación nominal, para que cada uno de los legisladores pudiera expresar sus argumentos.

Esta solicitud del diputado blanco fue rechazada por el presidente de la Cámara de Representantes, el colorado Ope Pasquet, por entender que no se ajustaba al reglamento y otorgó el cuarto intermedio.



Rodríguez sostuvo que al no brindarles esa oportunidad se les “vulneró” aplicando de una manera “arbitraria” el reglamento de la cámara. Aseguró además que desde su partido no se “prestan” para ser “cómplices” de este tipo de organizaciones. “Tampoco lo fuimos cuando se votó el cuarto intermedio para acompañar a los estudiantes en el desalojo del IPA” recordó.



“Lamentablemente el Partido Colorado, sí lo ha hecho dando sus votos”, lamentó por otra parte el diputado por el Partido Nacional.

Por su parte, el coordinador de bancada del Frente Amplio explicó que no fue una decisión tomada a la ligera sino que se cumplió con lo acordado una hora antes de comenzar con la sesión en Diputados.



En esa instancia en la “interpartidaria”, según Tucci, se avisó que el Frente Amplio solicitaría este cuarto intermedio para participar de una actividad fuera del Parlamento. Según el legislador de la oposición, en ese momento no hubo cuestionamientos al pedido. La sorpresa llegó cuando se efectivizó en sala el pedido y el diputado Rodríguez solicita la votación nominal.



Al momento de votar, Pasquet indicó que se trataba de una “moción de orden” por lo cual no tiene discusión. Tras recibir esa explicación el nacionalista “cuestionó” a la mesa y se retiró de sala cuando se votó. Con los votos del Frente Amplio y del Partido Colorado se dio finalmente lugar al pedido. “Esto se enmarca en una semana de excesos, donde el Partido Nacional viene haciendo punta” sentenció el coordinador de la bancada opositora.

