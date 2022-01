Marcha multitudinaria feminista denuncia un “Estado ausente” tras caso de violación

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Mujeres con bastón y arrugas, otras con panzas de ocho meses y algunas en los hombros de sus madres marcharon ayer por el centro de Montevideo. Casi una semana después de que una mujer denunciara que había sido violada por tres hombres, la Intersocial Feminista convocó a una nueva movilización que ocurrió a algunas cuadras de Chaná y Jackson, donde sucedieron los hechos.

“Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía”, fue el canto que más se escuchó entre las manifestantes. Algunas con lágrimas y otras con sonrisas, pero no hubo duda de que el caso volvió a revolver el estómago de todas las que marcharon desde Plaza Independencia hasta Plaza Cagancha.



Al eso de las 19 horas, varias manifestantes leyeron una proclama escrita en lenguaje inclusivo que, a diferencia de lo que sucedió el año pasado en la marcha por el Día de la Mujer (8M) o la Marcha de la Diversidad, no incluyó ninguna referencia a la ley de urgente consideración (LUC).



“Estamos hasta el cuello de ser estos cuerpos a los que les es negado el placer, el disfrute, la autonomía, la decisión sobre sí, la integridad, la vida digna, la existencia cuando abortamos la norma, la heterosexualidad, el binarismo”, manifestaron las representantes del colectivo. “Somos nuestra propia justicia porque nos tenemos como prioridad cada vez que matan a una de nosotras”, agregaron.

Marcha contra "la cultura de la violación" por la avenida 18 de julio. Foto: Marcelo Bonjour

En su denuncia, la mujer que protagonizó el hecho del domingo pasado indicó que había ido a un local bailable con una amiga y que en ese lugar conoció a un hombre, quien la invitó a su casa ubicada en la zona. Ella fue y luego llegaron dos hombres más y todos la violaron.



Los médicos que atendieron a la mujer advirtieron que tenía signos de haber sido violada. Fiscalía espera aún por la pericia forense y por el ADN de los denunciados.



Los hombres hoy se encuentran en libertad ambulatoria, es decir, a disposición de la Justicia, pero aún no califican como imputados.



Este jueves el fiscal de Corte, Juan Gómez, anunció que se sumó un tercer adulto a los indagados, por lo tanto, habrían sido cuatro los varones involucrados en el hecho (uno de ellos menor de edad).

Actividad en la Plaza Independencia, previo a la marcha "contra la cultura de la violación". Foto: Marcelo Bonjour