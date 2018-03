Madre y niño en situación de calle necesitan ayuda

Una madre se encuentra viviendo en un hospital con un niño de 8 meses que depende de un respirador artificial. Están en situación de calle y anhelan una vivienda donde poder vivir junto a otros tres pequeños que se alojan temporalmente en casa de un familiar.

A Elías, de 8 meses, tuvieron que practicarle una traqueotomía, aunque todavía los médicos no han podido diagnosticarle la enfermedad. Estuvo entubado en el CTI de Paysandú y también en Montevideo, regresando a la ciudad coloniense luego de haber sido derivados al Pereyra Rosell con una complicación del bebé. Florencia, la mamá, contó a El País, las dificultades que tiene para sobrellevar la situación.

"Nos encontramos viviendo en el hospital de Nueva Palmira. Mi hijo además de la traqueotomía, sufre de convulsiones, apneas y paros cardiorespiratorios. Todavía no sabemos a ciencia cierta qué tipo de enfermedad es la que le está afectando", indicó Florencia.

Es consciente de que las perspectivas no son alentadoras. "Es bravo porque hay que vivir el día a día y ya me dijeron que está en permanente riesgo, porque todos necesitamos respirar y mi hijo no lo hace si no es en forma artificial", aclaró.

Dijo que la vida de su hijo "es muy complicada", a pesar de lo cual no baja los brazos.

Como agravante de la situación, el equipo de Elías, debe estar conectado a la energía eléctrica en forma permanente. La batería del dispositivo tiene una autonomía de 2 horas y media que limita enormemente cualquier intento de desplazamiento. En el hospital existe un equipo electrógeno por cualquier interrupción en el suministro de UTE.

Para quienes deseen mayor información, el celular de contacto es el 091 098 520. Y para quienes quieran colaborar, lo pueden hacer en Abitab con la cuenta número 85992.