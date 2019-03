El lunes comienzan a cobrar las bolsas plásticas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El lunes comenzará el cobro de las bolsas plásticas en todos los establecimientos comerciales del país.

El Centro de Almaceneros Minoristas, Baristas, Autoservicistas y Afines (Cambadu), la Unión de Vendedores de Nafta (Unvenu) y la Asociación de Supermercados del Uruguay (ASU), acordaron implementar, desde el 1º de abril, el cobro de $ 4 por cada bolsa plástica, “para evitar la falta de stock en los establecimientos, comprobar los procedimientos y a su vez desestimular su uso por parte de los clientes, dentro del marco de las políticas impulsadas por la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama)”.

“Nos preocupa no poder llegar a junio con stock de bolsas, por eso es importante que la medida sea progresiva y que veamos cómo el cliente y los empleados se adaptan a la nueva realidad”, dijo Daniel Añón, presidente de Unvenu.

Desde el 1º de marzo ya no se producen en Uruguay ni se pueden importar bolsas que no sean compostables o biodegradables, y la mayor parte de los puntos de venta no tienen stock suficiente para llegar a junio, mes en el que comenzará a regir la obligatoriedad del cobro. “La medida apunta a disminuir la utilización de un elemento que afecta el medio ambiente y a su vez ir generando nuevos hábitos de consumo de los clientes”, agregó Daniel Fernández, presidente de Cambadu.

Por su parte Daniel Menéndez, gerente general de ASU, dijo que “la aplicación de la ley abre nuevos desafíos, tanto logísticos como comerciales, que estamos dispuestos a asumir para generar un cambio cultural”.