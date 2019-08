Logística portuaria retrasó la salida de un barco con ganado

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Un barco con 6.500 vaquillonas uruguayas de las razas Angus y Hereford con destino a China con fines genéticos, que debería haber iniciado su viaje el pasado sábado, lo hará en las próximas horas luego de un problema en la logística portuaria tras no haber podido ser abastecido con combustible en tiempo y forma.

Si bien en un principio había trascendido que la demora se había registrado por un conflicto gremial de los funcionarios de Ancap, trabajadores de la estatal petrolera y el propio jefe de operaciones del puerto negaron esas versiones. Por su parte, el propio Federico Di Santi, principal de la firma Di Santi & Romualdo, exportador de ganado en pie, dijo a El País que desconocía los motivos de la demora.



Di Santi señaló que el costo de tener el barco parado en el muelle es de entre US$ 1.000 y US$ 1.500 por hora, más allá del perjuicio que causa al ganado los días adicionales de flete. A esto hay que sumarle el costo de estar alimentando a los animales.



Además del ganado se cargaron 1.400 toneladas de ración para alimentar a los animales durante el viaje, 100 toneladas de fardos y 140 toneladas de aserrín que conformarán las camas para que los animales viajen más cómodos.



El presidente de la Federación Ancap, Gerardo Rodríguez contó a El País que lo que ocurrió fue que no se cubrieron las “guardias mínimas” para garantizar el abastecimiento de combustible del barco. En 2012 Ancap destercerizó los servicios de amarre y desmarre de los buques. En 2017 “nos aplicaron una esencialidad y esas guardias mínimas las bajaron de forma unilateral (junto a las de refinería y de La Tablada), desconociendo la negociación colectiva”, dijo Rodríguez.



“Hasta ahora cuando le faltaba gente citaban extras, pero parece que no lo quieren hacer más. De todas formas el tema del barco cargado de ganado es sin lugar a dudas responsabilidad de ellos (nosotros no estábamos ni enterados)”, añadió el dirigente sindical.



Por su parte, el jefe de Operaciones de la Administración Nacional de Puertos (ANP) Horacio Lannes señaló a El País que tampoco tiene conocimiento de que la demora haya ocurrido por una medida gremial, al tiempo que explicó que el buque se trasladaría a una zona especial para finalmente ser abastecido por otro buque.



Paralelamente, también hay un barco que transporta gas que tuvo el mismo inconveniente que el que lleva ganado a China. En Ancap informaron ayer a la tarde a El País que el mismo “ya está cargando” combustible.

Oportunidades.

Las exportaciones uruguayas de animales en pie cerraron el 2018 con un récord histórico, además de superar con amplitud los registros de años anteriores, comentó a Rurales El País Rafael Tardáguila, director de Tardáguila Agromercados. De acuerdo a la información del Ministerio de Ganadería (MGAP), el país colocó a los mercados 405.603 vacunos vivos, donde más de 360.000 cabezas desembarcaron en Turquía y más de 45.000 en el resto de los destinos: Egipto, Iraq, China y países sudamericanos. La contracción del segundo semestre del 2018 se explica por “el cierre momentáneo de Turquía tras la importante devaluación de su moneda frente al dólar americano”, señaló.