¿Las lluvias recientes aliviaron el déficit hídrico? ¿Qué se espera de las cosechas este verano?

Este lunes el acumulado de lluvias en Río Negro fue de 115 mm, con la cifra más alta del país, mientras que la más baja fue de 9,6 mm en Tacuarembó. Además, este domingo algunos departamentos registraron lluvias, con Florida acumulando 20 mm.



Ante esta situación, El País consultó a Pablo Pacheco, jefe del área de información de Mercados de la Unidad Agroalimentaria Metropolitana (UAM), sobre el posible impacto de esas precipitaciones en las cosechas.

“Para el sector hortofrutícola, en general es buena noticia la lluvia esta porque llega como a aliviar un poco la situación de déficit hídrico” que había, expresó.



“Hay un acumulado de por lo menos cinco meses de escasa lluvia con respecto a la expectativa histórica, que genera especialmente para la región sur, los departamentos hortofrutícolas, una situación compleja desde el punto de vista de los suelos, que están con menos agua que la que deberían tener a esta altura”, indicó.

En este sentido, destacó que la situación propiciada por la escasez de las precipitaciones “tampoco se resuelve” por las recientes lluvias, pero que sí “alivian un poco la situación".



También señaló que por ahora no hay efectos negativos respecto a la producción. Sin embargo, subrayó que los vientos que se anunciaron podrían “ser un problema".



Respecto a las expectativas de la disponibilidad de productos hortofrutícolas para el verano, el jefe de área indicó que la situación actual de bajas lluvias no supondría un problema.



Consultado sobre si, de continuar el déficit hídrico, su impacto en el consumidor sería en otoño e invierno, Pacheco indicó que “posiblemente”. “Hay rubros de cultivos estivales, como el zapallo, boniatos, calabacín, que determinan su rendimiento en el período del verano, y ahí sí puede haber un problema en cuanto a que los rendimientos no sean tan buenos. Menor rendimiento, menor producción, menor oferta”, repasó.