La lluvia hizo lo suyo y se controló incendio en Punta del Diablo

Los bomberos de Punta del Diablo no dieron abasto y requirieron de la ayuda de sus colegas del sur, y de un helicóptero enviado desde Montevideo, para controlar el incendio que afectó la zona desde la tardecita del viernes.

Al menos 300 hectáreas fueron arrasadas por el fuego que a los bomberos les llevó casi 24 horas controlar. Las altas temperaturas, y las rachas de viento que por momentos superaron los 40 kilómetros por hora, fueron la combinación perfecta para que las llamaradas continuaran su marcha.

El Instituto Nacional de Meteorología había anunciado que ayer el riesgo de incendios era entre “alto” y “muy alto”, dependiendo la zona. Pero el mismo Instituto había avisado de tormentas para el este del país, lo que “salvó” a los lugareños.



Poco después del corte de energía eléctrica, y cuando el fuego avanzaba hacia la zona más residencial, en la tarde de ayer, una lluvia de 40 minutos hizo su trabajo. Aun así, la magnitud de este incendio superó el promedio de hectáreas afectadas en el departamento de Rocha durante los tres años anteriores.

El foco

El incendio dio comienzo en la tardecita del viernes, en una zona de montes cercana a la playa de la Viuda, hacia el sur del balneario. En un momento se pensó que la quema de una plantación ilegal de marihuana había sido el desencadenante, pero ahora Bomberos trabaja sobre la hipótesis de unos acampantes en un terreno no habilitado para acampar.



Pese a la rápida expansión de las llamas, no hubo personas ni viviendas afectadas, informó la vocera de Bomberos, Viviana Borlinqui. Sí hubo un apagón general, pero como parte del protocolo de acción.



Sergio Soria, presidente de la junta local de Punta del Diablo, confirmó esa situación. También relató que por momentos el viento hizo que muchas partes del pueblo estuvieran llenas de humo, pero que el fuego no llegó a la zona.



Para evitar que el incendio alcanzase la zona más poblada, la Fuerza Aérea envió un helicóptero UH 1H perteneciente al Escuadrón Aéreo N° 5. A su vez, en el lugar trabajaron funcionarios de los destacamentos de Santa Teresa, Castillos, La Paloma y la brigada del Cuartel Centenario.



Los uniformados debieron apoyarse en maquinaria pesada para cortar un camino vecinal y de esa manera evitar el avance hacia la zona más poblada.

Alcance: el fuego que se desató el viernes quemó 300 hectáreas. Foto: Luis Lima

La temporada

Unas horas antes de que comenzara el fuego en Punta del Diablo, el mismo viernes, las dotaciones de bomberos de Canelones y Montevideo tuvieron que apagar un incendio en Guazuvirá. Fue de “monte, vegetación densa, pinos, eucaliptus, acacia”, y “se logró controlar la propagación hacia viviendas”, por lo que no hubo construcciones afectadas, dijo Borlinqui. Bomberos no tiene información sobre el origen de este foco, aunque se supo que se había iniciado en un cartel de la ruta en la que trabajaban unos obreros.



En el lugar, trabajaron unos 30 efectivos.



En la tercera semana de enero, Bomberos había tenido que trabajar en cinco incendios a la vez. El más renombrado había sido el de Melilla, en Montevideo. Pero aquel jueves 14, también hubo afectación en Canelones y Maldonado, donde el fuego arrasó con más de 15 hectáreas de un campo de golf.



Pese a que el Instituto de Meteorología anunció lluvias, el riesgo de incendios es alto.



¿Cómo prevenir esta tragedias en zonas forestales y de campo? El Sistema Nacional de Emergencias (Sinae) había emitido un comunicado a través de su cuenta de Twitter con algunas recomendaciones para prevenir los incendios forestales y de campo: mantener limpios los predios, solo encender fuego en lugares habilitados, respetando las disposiciones y vigilándolo, no utilizar pirotecnia ni arrojar colillas de cigarrillos en lugares con vegetación, y en caso de incendio, comunicarse al 911.