Llegaron los buques escuela a la bahía y esperan visitas

El puerto de Montevideo se vio convulsionado en el mediodía de ayer con la llegada de nueve buques escuela de distintos países latinoamericanos y europeos, que se encuentran participando de la regata internacional "Velas Latinoamérica 2018".

Tras zarpar de Río de Janeiro el 1° de abril, llegaron a Punta del Este el 10 y allí permanecieron dos días antes de partir hacia el puerto de la capital, donde estarán hasta el domingo.

Los buques continuarán la travesía hacia Buenos Aires, siguiendo por Ushuaia, Cabo de Hornos (Chile), Punta Arena (Chile) y 11 puertos más en distintos países latinoamericanos, hasta llegar a Veracruz, México, el 2 de septiembre, en donde concluirá la regata tras recorrer unos 19.300 kilómetros y estar 157 días (unos cinco meses) en el mar.

Actividades.

Los tripulantes de los buques, entre los que se encuentra el "Sebastián Elcano" de España y el Capitán Miranda de Uruguay, recorrerán durante su estancia en Montevideo las distintas atracciones de la ciudad y visitarán instituciones de enseñanza, entre otras actividades de intercambio cultural.

Dentro de ese marco, ayer, en el Centro de Cooperación Español de Montevideo, el capitán del buque español, Ignacio Paz García, brindó una conferencia en la que contó la historia del navegante y de la embarcación así como también la travesía que están realizando en la actualidad.

Informó asimismo que los dos tripulantes que estaban con fiebre internados en Punta del Este —ya que se sospechaba que podían padecer dengue— se recuperan de buena forma y se descartó que tuvieran esa enfermedad.

Llegan a la capital los 10 buques escuela By EL PAIS Llegan a la capital los 10 buques escuela MIRA TAMBIÉN Llegan a la capital los 10 buques escuela

"La preocupación a bordo no era tal porque todos los indicios apuntaban a que no era, pero teníamos que seguir con el protocolo de sanidad exterior de Uruguay. Se completaron las 72 horas de aislamiento y hoy nos han confirmado que no es dengue", dijo Paz a El País.

El Sebastián Elcano y los restantes ocho buques abrirán sus puertas hoy para los niños de las escuelas y el sábado para el público en general.