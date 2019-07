Llamados de UPM: prevén importante llegada de personas en busca de trabajo a Durazno y Tacuarembó

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Autoridades y vecinos de Paso de los Toros (Tacuarembó) y Centenario (Durazno) esperan una llegada masiva y permanente de personas buscando trabajo en las próximas semanas y meses, tras el anuncio de UPM de la instalación de su segunda planta.



“En Rivera estaban esperando que salga (el llamado) para empezar a venir”, dijo un comerciante del ramo de la venta de frutas y verduras de Paso de los Toros.



"Debemos estar preparados" para el "gran número de personas" que llegarán debido a "la demanda por mano de obra y el hecho de mejorar las condiciones laborales" que son "impulsos reales", indicó Juan José López, alcalde del lugar.



Esa posibilidad ya había sido adelantada en abril por el Comité Departamental de Emergencias de Durazno (CDE), dando cuenta del “trasiego de personas que concurren desde diferentes puntos del país a Durazno".



"Se han realizado una serie de disposiciones, que a través de la Policía Territorial, a través del Departamento de Promoción Social y tal vez con la colaboración del Mides, podamos subsanar esos inconvenientes para que esas personas que se asientan en determinados lugares, en este momento en la ciudad de Durazno, sean regularizadas sin que eso signifique un impacto social que a posterior nos lleve a intervenir, principalmente pensando en lo que es el invierno polar. Cuando se activa el plan de invierno polar, si tenemos gente en situación de calle y esa gente resulta numerosa, indudablemente los servicios que nosotros vamos a tener que brindar, van a ser mucho más costosos y van a dar mucho más trabajo que los que se hacen regularmente en estos años”.

Paralelamente el anuncio de la instalación de la planta es saludado por los habitantes de la zona que, salvo excepciones, no tuvo reparos en la población.



“Como todo emprendimiento grande para Uruguay, que es un país relativamente pequeño, con un problema poblacional muy serio de emigración de población desde el Norte y el centro del país hacia el Sur por falta de oportunidades laborales, me parece que es un tema de Estado y un tema que nos debe importar a todos y además cuando estamos en año electoral donde no se sabe quién va a ser el que va a ejercer el poder ejecutivo y el gobierno nacional en el próximo periodo”, dijo meses atrás a El País, el intendente de Tacuarembó, Eber da Rosa.

Acuerdo por servicio de salud.

Incluso antes de anunciarse la llegada de UPM2, iniciativas particulares comenzaban a tejerse.



Tal es el caso del acuerdo interdepartamental suscrito entre la mutualista duraznense Camedur y la Cooperativa Médica de Tacuarembó (Comta), que “apunta a que los beneficiarios tengan la posibilidad de optar por una propuesta privada o por una propuesta pública como la de ASSE. Que pueda optar por lo que le parece que es la mejor fórmula de resolver sus necesidades asistenciales”, dijo a El País, el presidente de Camedur, Dr. Yamandú Fernández.



“Si el beneficiario residente o el que llega para trabajar a la planta opta en su mecanismo de afiliación en el Fondo Nacional de Salud (FONASA) por nosotros, en cualquier caso podrían hacer uso de una oferta que implica la asistencia en la policlínica de Comta en Paso de los Toros; si necesita un nivel de complejidad mayor o internación obtenerlo en Durazno, e incluso en la propia localidad de Centenario, en donde funciona el policlínico comunitario, con presencia asistencial de Camedur, poder allí resolver un primer nivel básico de atención”, dijo el vocero.

Vidalín: Tiempo para prepararse

“Ahora que tenemos tiempo debemos preparar a nuestros ciudadanos para ser buenos en lo que es la construcción, para ser buenos en lo que es la gastronomía, para ser buenos en lo que es el manejo del ocio, en cada una de esas cosas”, dijo el intendente de Durazno, Carmelo Vidalín. “Tenemos la UTEC, tenemos INEFOP y desde el propio gobierno departamental estaremos apoyando”.



1.500 HABITANTES



Centenario, undécima sección de Durazno, tiene 1.500 habitantes, localidad vecina a Paso de los Toros (Tacuarembó) y en medio de ambas el puente de ruta 5 sobre el río Negro construido en 1930



El puente y luego la represa Rincón del Bonete, generaron el desarrollo de la zona, con el asentamiento de miles de trabajadores y sus familias.



El 10 de diciembre, sin que se supiera aún la ubicación geográfica de la planta, El País se trasladó a Parada Sud (antigua y abandonada estación de AFE).



A escasos tres kilómetros, hacia el noroeste, está el lugar de enclave de la segunda planta de UPM en jurisdicción de Centenario.



Unos 250 metros antes del peaje de Centenario, se debe dejar ruta 5 y girar a la izquierda, transitar un camino de tierra y tramos con algo de asfalto y aparece el poblado compuesto por una decena de casas de edificación humilde y unas pocas con infraestructura mejoradas.



Entre 1995 y el 2000, el agua potable llegó a la localidad, lo mismo que la energía eléctrica, entre los años 2000 y 2005, durante la administración Vidalín.



Centenario no tiene médico, no hay policlínica, ni almacén, escuela o liceo, no hay servicio de taxi, se depende de Paso de los Toros.