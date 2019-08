Licitarán obras del muelle del ex Anglo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La Dirección Nacional de Hidrografía del Ministerio de Transporte y Obras Públicas adelantó que a fines de este mes se conocerá la empresa adjudicataria de las obras de reconstrucción del muelle del ex Frigorífico Anglo de Fray Bentos. La intervención demandará una inversión superior a los cinco millones de dólares.

La obra abarcará un tramo de unos 50 metros de la estructura de hormigón y la reconstrucción de la pasarela de madera que une este muelle con tierra.



No obstante, se conservarán algunos vestigios del muelle original para que se mantengan como testimonio del enclave agroindustrial.



El muelle principal data de 1865 y está ubicado frente al edificio de las cámara frías. Sobre la estructura se levantan las dos grúas que se reconocen como íconos del complejo y de la capital de Río Negro. Ambas serán conservadas y puestas en valor como parte de la intervención del muelle, del que solo quedan vestigios de los pilotes de madera.



El plazo de ejecución de la obra es un año y medio, por lo que en 2021 podría inaugurarse en caso de que el trabajo no sea afectado por eventuales crecidas del río Uruguay, informó el portal de la Presidencia de la República.



El desembarcadero reconstruido permitirá el atraque de embarcaciones turístico-deportivas y de pequeños buques de pasajeros que integrarán el sitio patrimonial al circuito náutico regional que promueve el Corredor de los Pájaros Pintados.



Las instalaciones pertenecieron al Frigorífico Anglo, que fue declarado en 2015 Patrimonio de la Humanidad por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), bajo la denominación “Paisaje Industrial de Fray Bentos”.



El coordinador del Programa de Desarrollo de Corredores Turísticos Cristian Pos, informó por su parte que a fin de mes quedará inaugurado el Centro de Visitantes del ex Frigorífico Anglo.



La obra demandó una inversión de 11 millones de pesos y fue financiada por el Ministerio de Turismo y la Intendencia de Río Negro.



Se intervinieron tres padrones, recuperándose la antigua carnicería, construyendo un centro de información turística y un área de interpretación patrimonial. y además se acondicionó un antiguo galpón que incluye baños públicos. La obra está destinada a recibir de mejor forma a los turistas.