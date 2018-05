Un liceo rural campeón en California

Cinco estudiantes del Liceo de Las Toscas de Caraguatá, Tacuarembó, obtuvieron el primer premio en un torneo de la First Lego League, en donde compitieron 100 grupos de siete países.

A lo largo de tres días, los liceales debieron mostrar su poderío en cuatro rubros: valores, diseño de robot, pista y proyecto. "En valores (que distingue cómo funcionan como grupo) sentíamos que éramos fuertes. Pero nos fue mejor en la parte de proyecto", comentó a El País Celina López, una de las estudiantes, desde California.

Junto a ella, Sandro Pereira, Tariza Silva, Paulino Silva, Camila Martínez, acompañados de su docente de Historia, Hugo Lima, se destacaron en el rubro del proyecto titulado "Recolección de agua para producción alimenticia".

La idea busca abastecer a la huerta que poseen en el liceo cuando presenta un déficit hídrico considerable. "Esta recolección de agua se produce cuando llueve y se puede utilizar en tiempos de sequía para nuestra huerta. Había tiempo en que no teníamos agua para regarla", contó Celina.

El sistema funciona así: el agua de la lluvia que cae en el techo del liceo, pasa por un filtro que le quita todos los residuos, luego llega a una bomba, posteriormente a tres tanques y, finalmente, a un pozo subterráneo. La huerta cuenta con un sensor de luz y de temperatura que avisa cuándo necesita agua y cuándo está bien.

La idea, que esta organización pide no quede solo en el imaginario de los estudiantes, ya está empezando a plasmarse en este centro educativo con obras ya iniciadas.

Y los estudiantes tienen un ambición mayor. "Nuestra idea es que a largo plazo los agricultores de la zona puedan implementar este sistema", comentó Celina a El País.

El proceso.

Cada uno de los grupos que llegaron a este torneo lo hicieron por intermedio de un torneo nacional. El ganador de esa competencia local acude al mundial de la First Lego League realizado en Houston. Por Uruguay lo hizo un liceo de Tala, Canelones, quienes recibieron la distinción como "el mejor equipo de novatos".

Los segundos y terceros asisten a torneos organizados por esta organización. En el segundo puesto quedó un grupo de estudiantes de Mercedes, que viajarán a México. "Se busca que tengan una oportunidad que tengan un intercambio cultural con otros equipos", comentó Fabiana Pedrini, la coordinadora de estos torneos organizados por el Plan Ceibal.

Los de Tacuarembó culminaron terceros y viajaron a este certamen de California.

En los últimos tres días superaron la primera fase, en la que había 100 equipos de Canadá, Finlandia, Japón, Corea del Sur, Puerto Rico y México. Luego, quedaron preseleccionados entre los 10 mejores.

"Fue una experiencia única. Fue algo muy lindo salir del país con tus compañeros. Es algo distinto. Compartir y conocer otras personas de distintos lugares del mundo fue una experiencia muy linda", comentó Celina a El País.

La organización de robótica First (For Inspiration & Recognition of Science & Technology) fue fundada en 1989 por Dean Kamen y busca que los jóvenes se involucren en la ciencia y la tecnología. "Este tipo de eventos sirven para que los estudiantes entiendan que la tecnología y la programación no es algo a lo que tenerle miedo. Y puede incluir a personas con distintos gustos. No solamente los que les gusta la robótica", comentó.