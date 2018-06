Casi 100 liceales de Fray Bentos podrían quedar sin clase

El director del Liceo 3 de Fray Bentos, Carlos Estigarribia, decidió no iniciar el segundo semestre del año hasta tanto las autoridades comuniquen con certeza cuándo se le abonará a los profesores, algunos de los cuales hacen un enorme sacrificio viajando "a dedo" de noche hacia Mercedes. Hay quienes incluso piensan abandonar el trabajo.

"Cuando ingresamos a la institución, nos encontramos con la nefasta noticia de que posiblemente el programa no continúe. Somos personas que no tuvimos por un motivo u otro, la oportunidad del estudio secundario y que por trabajo, hijos o situaciones de la vida, no superamos más que sexto año de escuela. Esto nos ha llevado a vernos malogrados frente a las diferentes opciones laborales", dice una nota que el grupo de alumnos decidió hacer pública.

"Nos estamos esforzando para cumplir con las exigencias del programa, es el caso de las madres que vienen a estudiar con sus hijos y de otros cansados por sus trabajos. Tenemos expectativas de superarnos, pero hoy, cuando se pregona la preparación, no podemos entender que se nos dé con una mano y se nos quite con la otra", dice el documento.

Excelencia.

El director de la casa de estudios explicó a El País que el programa se ha desarrollado en forma "excelente", dado que el primer trayecto se cumplió en su totalidad con el 100% de la concurrencia de los alumnos. "Ha sido un muy buen trabajo de los docentes y excelente la respuesta de los alumnos, entendiendo que para los adultos, estudiar es a veces un serio problema por sus horarios, por el trabajo y por las familias, lo que generalmente lleva a muchas deserciones", expresó Estigarribia. "En este caso, no ha abandonado ni un solo alumno", indicó y explicó que la decisión que adoptó de no reanudar los cursos es para respaldar al cuerpo docente.

"Hay que firmar un nuevo contrato y entiendo que el segundo trayecto debe tener la misma calidad de trabajo y aprovechamiento que la primera etapa de Uruguay Estudia. Evidentemente, frente a esta situación de impago, de los 22 docentes que están trabajando, algunos manifestaron que en estas condiciones no podían seguir.

¿Qué significa esto? Que el segundo trayecto se iniciaría sin algunos docentes y con clases que no se dictarían, lo que por supuesto no es bueno, así que esperamos que rápidamente el Codicen nos responda", indicó Estigarribia.