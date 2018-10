Liberaron a Roko, el perro que estaba hace un mes en una comisaría de Trinidad

La fiscal titular Gabriela Rusiñol llegó a un acuerdo con la dueña del perro que estaba “incautado” en la seccional 7 de Trinidad desde hace un mes, por presuntamente haber participado en la matanza de un grupo de ovejas.

La mujer se había encadenado en la tarde de ayer lunes frente a la fiscalía para pedir la liberación del perro, que había sido incautado por orden de la fiscal para llevar a cabo una investigación de abigeato. Sobre las 2:00 de la mañana la profesional se presentó en el lugar para llegar a un acuerdo con su dueña.

La fiscal fue a pedirle que se desencadenara y retirara los carteles que pedían la liberación del canino. “Ella me dio su palabra de que a las 11:00 me atendía, me hacía declaraciones y me daba a Roko”, indicó a El País Andrea Coria, dueña del perro. Lo que finalmente sucedió esta tarde.

“Hablé con ella y llegamos a un acuerdo. Me dijo que lo encontraron al lado de una oveja en un campo y había dos personas con él. Me mostraron fotos. La oveja estaba pronta para que se la llevaran, estaba adentro de unas bolsas”, indicó la mujer.

Hace un mes que tienen a su perro en una comisaría y se encadenó para que lo liberen By Guillermo Lorenzo Hace un mes que tienen a su perro en una comisaría y se encadenó para que lo liberen MIRA TAMBIÉN Hace un mes que tienen a su perro en una comisaría y se encadenó para que lo liberen

“Me dijo que la investigación iba a seguir, porque yo también quiero saber quién robó al perro de mi casa. Me lo dio y quedamos en que va a hablar con el dueño del campo y yo me voy a hacer cargo de pagarle la oveja que estaba al lado de Roko”, explicó Coria.

En el momento en que el animal fue entregado a su dueña “se llevó hasta los policías por delante”, explicó la mujer haciendo alusión a la felicidad del perro. “Desde que salimos toda la gente nos saludaba. Siento una felicidad enorme que no me cabe en el cuerpo”, agregó.