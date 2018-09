Lo que tenés que saber de la Ley trans en 3 minutos

Su esperanza de vida es de apenas 35 años.



El 67,5% tiene o tuvo que prostituirse para generar un ingreso.



El 87,9% no termina la UTU o la secundaria.



El 88% fue discriminado en ámbitos educativos y también a nivel general.



El 25% tiene que abandonar su hogar antes de los 18 años porque sus familias no los aceptan.



El 58% fue discriminado por un miembro de su familia.



El 18% no asiste a centro de salud cuando lo necesitan por miedo a ser discriminados.



La población trans es una de las más vulnerables de Uruguay. Lo dicen los datos, lo dicen los expertos. Y durante la marcha por la diversidad de este viernes, en Montevideo, la comunidad LGTB hará foco en un reclamo en particular: la Ley Integral para Personas Trans.

Seguramente hayas oído hablar algo sobre esta ley. Es un proyecto que busca la creación de políticas públicas específicas que si bien muchas ya existen, porque se trata de derechos humanos, quiere reafirmarlas. En el fondo lo que intentan que disminuir la discriminación a esta parte de la población.



La ley generó polémica por varios de sus artículos. Mirá el video para conocer todo lo que tenés que saber sobre el proyecto en 3 minutos.