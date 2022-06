Lacalle jugó al 5 de oro en Punta del Este y le preguntaron los números, ¿qué respondió?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El presidente Luis Lacalle Pou estuvo este viernes en Punta del Este para la inauguración de las obras del World Trade Center Free Zone y tal como hizo en enero de este año en el mismo balneario, aprovechó a jugar al 5 de oro. El "corredor" fue el mismo: Maturro, un conocido vendedor de loterías y quinielas del lugar, que se acercó con la boleta pronta para el mandatario.

El presidente volvió a jugar al cinco de oro en Punta del Este. Foto: Ricardo Figueredo

"¡Aparecieron los 50 pesos, pagó el presidente!", anunció el hombre ante los presentes luego de entregarle la jugada del 5 de oro y recibir el pago. Y a diferencia de la apuesta anterior, esta vez no se conocieron los números elegidos.



"No, no. La otra vez me hicieron la del 50 y jugaron 300 personas", dijo Lacalle Pou cuando los periodistas preguntaron cuáles eran las cifras elegidas.

La periodista de Canal 11 de Maldonado, que estaba trabajando en el lugar le pedía al mandatario que se colocara en un lugar donde pudieran realizar la rueda de prensa para la que lo estaban esperando y Lacalle Pou le indicó, entre risas: "¡Esperá, que estamos en un tema importante!".

A la salida del lanzamiento del #WTC y antes de hablar con la prensa el presidente @LuisLacallePou volvió a jugarse un 5 de oro con el clásico quinielero de la Punta, Maturro. Esta vez fue una apuesta versión invernal pic.twitter.com/Nk0vEiKFpS — Camila Pérez (@Camii_perez) June 24, 2022

En enero de este año, el mandatario había jugado al cinco de oro en el puerto de Punta del Este, también con Maturro.



"Mire que le vendo un 5 de Oro para salvar la pandemia, por $ 50", le había dicho el vendedor y Lacalle Pou aceptó. Aquella vez eligió los números con el asesoramiento de su esposa. Fueron el 07 - 02 - 08 - 11 - 06.



"Que no los juegue más nadie", bromeó.