Juntan firmas a favor de las jineteadas: "El equino se divierte tirando al suelo al jinete"

Mientras en Montevideo los defensores de los derechos de los animales van a juntar firmas para que se prohíban las jineteadas, en Cerro Largo comenzarán a juntar firmas para que sigan.

El jinete Danilo González, que hoy está retirado de la actividad pero fue campeón internacional, es quien lidera la recolección de las firmas en Cerro Largo.



González dijo a El País que pretende entrevistarse con los grupos que promueven la erradicación de esta práctica para “debatir y hacerles entender que no existe maltrato”, aseguró.

Para el ex jinete “los que pretenden prohibirlas tienen una visión muy urbanizada de la cuestión”. Asegura que “no es un maltrato, la relación de nosotros los jinetes con los animales no es violenta, no hay abuso, yo diría que el equino se divierte tirando al suelo al jinete”.

González, que recibió a El País en su casa, en medio de decenas de trofeos ganados en distintas criollas de argentina, Brasil y Uruguay, opinó que "acá parece que no es un movimiento contra el maltrato del caballo, creo qué hay una campaña contra la cultura de las jineteadas y eso es absurdo”.



Y admitió que cuando se realizó una campaña contra el maltrato del animal para eliminar la cadena en la boca y sacar las espuelas, “yo fui el primero que me sumé, pero ahora es absurdo”.

Añadió que "se ha ido mejorando, se han suprimido las espuelas con puntas, se ha prohibido pegarle con el rebenque, el bocado ya no se usa”.



Explicó también que “el caballo potro de las tropillas viven libres en los campos, se los utiliza pocas veces al año, no van a los frigoríficos, no se los ensilla para recorrer el campo o para tirar de carros o arados, en todo caso esos si están sometidos a una suerte de maltrato”.



El promotor de la campaña de firmas, ganó dos autos cero kilómetro en jineteadas en Brasil, en Bacaría y en Herval en el año 2002 y 2008 ademas de dineros y trofeos en Argentina.