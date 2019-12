La Junta de Montevideo aprobó otros US$ 2 millones para cámaras de tránsito

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La Junta Departamental de Montevideo aprobó ayer que la Intendencia haga uso de US$ 2.000.000 (comprendidos dentro de los US$ 18.250.000 que constituían el Contrato de Préstamo para financiar el Programa de Transporte Urbano de Montevideo II), pero que el cuerpo había abatido mediante un decreto de 2016. El dinero se utilizará para la ampliación del centro de Gestión de la Movilidad (CGM) que controla las cámaras de tránsito.

Este nuevo endeudamiento no fue votado por todos los ediles. Se pronunciaron en contra los legisladores del Partido Nacional y dos de la bancada de Edgardo Novick.



“Esto es una nueva muestra de la pésima administración del FA en la comuna debido a que en las arcas de la misma ingresan por día 2 millones de dólares, es decir, el mismo monto que solicita la administración al Banco Interamericano de Desarrollo”, dijo el edil nacionalista Diego Rodríguez Salomón.



“Cabe recordar que el CGM recaudó en dos años más de 40 millones de dólares y como hemos dicho en la agrupación departamental del Partido Nacional: ni un voto para endeudar a Montevideo”, agregó el legislador de la lista 404 del herrerismo.



La nueva fase del CGM incluye la semaforización de 91 cruces, y la instalación de 140 cámaras de conteo vehicular y de otros equipos.



La IMM recaudó US$ 22,6 millones por multas de tránsito en 2018, más del doble que el año anterior, según se desprende de su último Balance de Ejecución Presupuestal. En 2017 habían ingresado a las arcas municipales US$ 10,6 millones por el mismo concepto.