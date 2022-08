Junta de Drogas advierte por impredecibles efectos de tussi y su presencia en Uruguay

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El Sistema de Alerta Temprana en Drogas (SATDrogas), parte de la Junta Nacional de Drogas, emitió un informe en el que advierte sobre los efectos de la tussi, también conocida como “cocaína rosa” o “tucibi”.

El documento destaca que la ingesta de tussi supone “un policonsumo de drogas”, dado que “suele reunir la combinación de diversas drogas psicoactivas”. Las más recurrentes son la ketamina y MDMA, además de otros componentes como colorantes, aromatizantes y diluyentes.



“En cuanto a su consumo, se sabe que la presencia y el uso de este tipo de preparados no se reduce al entorno capitalino, sino que fue detectado en otros departamentos del país. También se ha reportado desde la red de atención y tratamiento especializada en consumo problemático de drogas al SATDrogas la demanda de tratamiento por consumo de ‘tucibi’ lo cual supone la existencia de consumos intensos que podrían necesitar de la asistencia sanitaria no sólo ante casos de intoxicación”, indica.



Su elaboración “Si bien el 'tucibi' suele estar asociado a una combinación ya conocida de sustancias, los análisis de los laboratorios del ITF y de otras partes del mundo sobre este tipo de compuestos han demostrado que los mismos varían de una muestra a otra por lo cual no es posible tratarla como una entidad homogénea”, señala el informe.



“La variabilidad de su composición no tiene límites, y estará dada no solo por las diversas sustancias que pueda incluir, sino también por la dosis de cada una de estas en las muestras que circulen en los mercados. Por lo tanto, el producto final que se obtenga dependerá de quien la prepare y su contexto particular de elaboración, ya que no existe una única combinación de drogas posibles o procedimiento específico para su elaboración”, asegura.



“De hecho, hay quienes señalan que en la actualidad cualquier combinación aleatoria de sustancias tendría el potencial de recibir la denominación ‘tussi’. El resultado será el de tantos ‘tucibi’ como elaboraciones de este preparado se realicen. A la falta de garantías y seguridad que cualquier producción ilegal de drogas supone, se le suma así la complejidad de la elaboración de un producto en el que convergen sustancias que pueden tener efectos contrapuestos o sinérgicos entre sí en la salud humana", destaca.



Riesgos a la salud del consumo de tussi

“La amplia diversidad de sustancias contenidas en este tipo de compuestos supone la interacción de estas drogas, con la consiguiente modificación de sus efectos individuales y la generación de otros nuevos y desconocidos para la persona. Los usuarios se podrían exponer a efectos desconocidos y con consecuencias -toxicidad y daño- indeterminadas para la salud”, indica el informe.



“Las denominaciones que reciben estos compuestos (que integran la droga) son poco precisas y con el potencial de fácilmente inducir al error. Ante esta situación, los usuarios no cuentan con la información necesaria para hacer una adecuada evaluación de los riesgos del uso de este preparado por lo que sin saberlo podrían adoptar pautas de consumo especialmente riesgosas para este contexto. Por ejemplo, al percibir que los efectos obtenidos no son los esperados, éstos podrían optar por el incremento de la dosis lo cual podría agudizar aún más este escenario de gran riesgo”, resalta.



Asimismo, el informe precisa que “los usuarios desconocen la composición exacta de este producto". "Al adquirirlo no solo no saben que drogas están presentes, sino que tampoco tienen conocimiento de la concentración de cada una de ellas”, añade



También informa que “ante posibles casos de intoxicación aguda que requieran asistencia sanitaria, los servicios de salud podrán enfrentar importantes desafíos para arribar a un diagnóstico temprano y certero del caso dado lo efectos impredecibles que el uso de este combinado de drogas puede desencadenar en cada persona”.



El Sistema de Alerta Temprana en Drogas recomienda evitar el consumo de tussi “ante los riesgos y consecuencias desconocidas para la salud”.