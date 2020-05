Juan Salgado cuestionó la obligatoriedad del uso de tapabocas en los ómnibus

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Luego de que la Intendencia de Montevideo (IMM) anunció que enviará un proyecto a la Junta Departamental para que el uso del tapabocas sea obligatorio en el transporte público, el presidente de Cutcsa, Juan Salgado, cuestionó esta postura.

"Lo que debe quedar muy claro es que la obligatoriedad en el transporte no es posible instrumentarla desde el punto de vista jurídico", dijo en diálogo con Subrayado (Canal 10).

"El único camino es esa concientización de la gente", agregó.

Asimismo, señaló: "No estamos ni vamos a estar de acuerdo y lo dejamos muy claro. Los conductores, el personal del coche y los guardas no van a controlar ni van a tener problema con los pasajeros si no tienen tapabocas".

"Vamos a exhortar, ese es el único camino. El personal no tiene que hacer una función que no le corresponde. Eso corresponde a otras áreas", insistió Salgado.

En ese sentido, Cutcsa esta semana entregará 20.000 tapabocas a usuarios en diferentes barrios de Montevideo incentivando la exhortación del gobierno de utilizar dicho instrumento para reducir el riesgo de contagio de coronavirus.