La joven de 14 años que faltaba de su casa apareció bien

Layla Maribel Benítez Bueno, de 14 años, que faltaba de su hogar en Nuevo Berlín, desde el pasado jueves apareció en buen estado en la ciudad de Young, según informó el portal Ecos y confirmó El País con fuentes locales.



Ambos se dirigieron a la casa de unos familiares en la ciudad de Young y luego se presentaron en una seccional policial, según confirmaron fuentes del caso.



Según fuentes policiales vinculadas al caso, la adolescente se fue con su novio, un joven de 21 años, quien convivía con Layla en la casa de la madre de ella. La pareja hacía siete meses que se había conformado.



Un tiempo atrás la joven sufrió un episodio de violencia doméstica por parte de su novio, hecho que fue denunciado.



Como consecuencia, la Justicia determinó que el joven no podía acercarse a Layla por 60 días, según informaron fuentes policiales al portal Ecos.



Sin embargo, antes de que se cumplieran los dos meses, la madre de la adolescente aceptó que volviera nuevamente a la casa. Pero luego, tras cuatro meses de convivencia, los actos de violencia no cesaron, por lo que la mujer determinó que su hija no podía continuar más con esa relación.



El joven fue notificado de que tendría que alejarse de Layla y se le dispuso una orden de restricción, pero no habría cumplido con la determinación, explicaron las fuentes.



Para el próximo lunes 2 de abril estaba pautada una audiencia judicial que definiría la situación del muchacho y la adolescente.