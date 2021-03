Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El coronel retirado José Nino Gavazzo se encuentra internado en el Hospital Militar, informó el periodista Gabriel Pereyra y confirmó El País. Pereyra dijo que su estado es "gravísimo" y que ingresó por una peritonitis.

Gavazzo fue condenado junto a otros exrepresores por 28 homicidios especialmente agravados y por el secuestro y desaparición de la ciudadana argentina María Claudia García Irureta Goyena de Gelman —madre de Macarena Gelman— durante la dictadura (1973-1985).

En setiembre de 2020 la Suprema Corte de Justicia (SCJ) decidió ratificar la condena de Gavazzo, José Ricardo Arab, Gilberto Vázquez, Jorge Silveira y el policía Ricardo José Medina por el asesinato de García Irureta Goyena de Gelman. Con esta decisión, quedó firme la sentencia de 30 años de penitenciaría para los militares retirados y el ex policía por este asesinato.

El represor formó parte de la Oficina III del Servicio de Información de Defensa (SID).

El Tribunal de apelación de Roma condenó en julio de 2019 a cadena perpetua a 27 militares y jerarcas de Bolivia, Chile, Perú y Uruguay, entre ellos Gavazzo, acusados de la muerte y desaparición de una veintena de italianos en el marco del Plan Cóndor, el plan represivo en América Latina impulsado por Estados Unidos que tuvo lugar durante las décadas de 1960- 1980.

La justicia italiana había indicado que existían pruebas suficientes para condenarlo por dirigir desde Uruguay, como jefe, las operaciones denominadas Cóndor.

Además, Gavazzo es acusado de la muerte y desaparición de varios integrantes del Partido por la Victoria del Pueblo en 1976.

El periodista Leonardo Haberkorn publicó una investigación en marzo de 2019 por la cual se conoció que Gavazzo confesó el homicidio del militante tupamaro Roberto Gomensoro (otro militar había cumplido pena por ese asesinato) en 1973.



Pocos días antes de la publicación de esta investigación, el entonces presidente Tabaré Vázquez resolvió cesar al comandante en Jefe del Ejército Guido Manini Ríos (actual senador y líder de Cabildo Abierto) por cuestionamientos a la justicia civil que Manini realizó en el informe sobre las actas de ese Tribunal y que elevó a Presidencia. En ese momento aún no se había hecho público el contenido de esas actas ni la confesión de Gavazzo.

En mayo de 2019, Gavazzo brindó una entrevista a El País. Uno de los fragmentos que generó más polémica fue cuando la periodista le señaló: "Usted niega que haya habido tortura", y el represor contestó: "No, no. Yo no niego eso. Yo lo que niego es la tortura que ellos mencionan. Si yo la agarro a usted a cachetazos acá para que me diga cuánto gana usted en El País, es una tortura, pero solo le pegué unos cachetazos. Si en lugar de eso, agarro un cable y lo enchufo a la corriente, y le pido lo mismo pero le pongo 110 volts, la estoy torturando también. Si la violo, también es una tortura. Bueno, son distintas eta… Todo está mal. Pero estamos hablando de la guerra, ¿verdad? Estamos hablando de la guerra y no de la paz. No existe en el mundo ejemplo de guerra sin tortura".